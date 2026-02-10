Тряслись руки: Аните Цой испортили все костюмы перед концертом в Кремле

Костюмы всей команды испортили перед концертом Аниты Цой в Кремле

За пару часов до концерта в Кремле 7 февраля народной артистке России Аните Цой испортили все костюмы. Об этом певица рассказала 5-tv.ru.

За пару часов до выхода на сцену у исполнительницы и всех ее артистов оказались испорчены костюмы на общую сумму около шести миллионов рублей.

Искать другие вещи не было времени, поэтому Цой пришлось выйти к зрителю в простом наряде.

«Я вот в чем приехала (на площадку. — Прим. ред.) в том и выступала: в кроссовках, черных брюках и черной кофте. Настоящее мастерство все равно не задушишь и не убьешь. Мне кажется, что зал решил, что так и должно было быть», — поделилась певица.

Однако даже в этой непростой ситуации артистка смогла найти плюсы. В ее шоу принимала участие молодежь от 14 до 35 лет в рамках образовательной программы Института креативных индустрий. Для них сложившаяся ситуация стала отличным мастер-классом.

Но даже несмотря на это, команда была шокирована произошедшим.

«Вы если бы видели, с какими лицами заходили костюмеры, с какими лицами стояли швеи: с трясущимися руками и слезами. Потому что все, вплоть до семи часов утра работали не покладая рук», — описала исполнительница.

Они еще не обращались в полицию, но выяснять обстоятельства уже начали собственными силами. Подозреваемых тоже еще нет. Певице хочется верить, что это не кто-то из тех, с кем Цой сотрудничает на протяжении многих лет. Хотя она не исключает того, что из-за большой загруженности у кого-то просто сдали нервы.

«Непонятно на чьей территории это было сделано. То ли это было сделано в ателье, то ли это было сделано по пути, потому что мы завозили эти костюмы все сразу, как они пошились. Там и ночью загруз был, утром был загруз в день выступления. Мы только декорации три дня завозили, устанавливали. <…> Сейчас вычленили какие-то моменты: кто привозил, когда привозил, чьи машины шли. И запросили, конечно, сейчас камеры посмотреть», — подчеркнула знаменитость.

Цой призналась, что за три десятка лет на сцене сталкивалась с таким лишь в Лас-Вегасе, где высокая конкуренция. В отечественном шоу-бизнесе о подобных прецедентах артистка не слышала.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Анита Цой высказалась о скандале вокруг Ларисы Долиной.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.