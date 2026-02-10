«Нам импонируют такие заявления»: Песков о контактах России и Франции

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 60 0

В Кремле обратил внимание на заявления Макрона о необходимости восстановления отношений с нашей страной.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Кремль подтверждает контакты с Францией для налаживания диалога на высшем уровне

У России имели место контакты с Францией, которые при желании помогут наладить диалог двух стран на высшем уровне. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос 5-tv.ru.

В Кремле обратили внимание на заявления президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости восстановления отношений с нашей страной. Однако на данный момент Россия не получала каких-то индикаций о том, что желание наладить контакт присутствует.

«Нам импонируют такие заявления, мы давно говорили, что низводить наши отношения до нулевого состояния нелогично, контрпродуктивно и вредно для всех сторон», — сказал Песков.

Как добавил пресс-секретарь президента, Россия всегда была сторонницей диалога, который может помочь решить актуальные проблемы. При этом подобных инициатив от других европейских стран еще не поступало, уточнил Песков.

Ранее Макрон заявил о восстановлении каналов связи с Россией на техническом уровне и сказал, что уже предложит нескольким европейским политикам возобновить диалог с РФ.

Ранее 5-tv.ru передавал слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что не стоит впадать в преждевременный восторг от давления США на ЕС и Зеленского. Дипломат оценил перспективы урегулирования украинского конфликта в свете новой политики Вашингтона.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-11° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
77.65
0.60 92.01
0.96
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:52
Голикова: в России реализуется ряд важных проектов по здравоохранению
14:46
Кудесы 10 февраля: как по старым традициям правильно задобрить домового
14:34
От открытых конкурсов до школ губернаторов: как меняется кадровая система России
14:21
«Нам импонируют такие заявления»: Песков о контактах России и Франции
14:13
ФСБ задержала третьего фигуранта дела о покушении на генерала Алексеева в Москве
14:12
«Великий»: Адвокат Гофштейн назвал Генриха Падву рыцарем адвокатуры

Сейчас читают

«Я буду скучать по GTA»: мужчина убил бывшую девушку и расплакался из-за игры
«Не стреляй»: говорящий попугай помог полиции раскрыть убийство
«Творческий человек»: спасут ли репутацию Долиной изменения во внешности
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть
Мясопустная или Вселенская родительская суббота: что делать
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео