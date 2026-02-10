В пермском общежитии студент потерял сознание и полтора часа варился в кипятке

В одном из студенческих общежитий Перми несовершеннолетний учащийся погиб в результате несчастного случая в душевой кабине. Об этом сообщил портал 59.ru.

По предварительным данным, молодой человек зашел в душевую комнату, где внезапно почувствовал недомогание и потерял сознание. Он упал под струю льющегося кипятка и пробыл под ней полтора часа.

Когда юношу обнаружили, повреждения тела оказались критическими из-за длительного воздействия экстремально высокой температуры. Медики не смогли спасти жизнь студента.

Представители образовательного учреждения, которому принадлежит данное общежитие, на текущий момент воздерживаются от любых комментариев относительно произошедшего инцидента. Сотрудники правоохранительных органов, занимающиеся выяснением всех обстоятельств случившегося, подтвердили журналистам информацию. Следователи выясняют обстоятельства случившегося.

