В Приморье спасли девочку, которую отец ударил ножом в сердце

В Приморье спасли раненную отцом девочку

В Приморском крае медики сумели спасти 11-летнюю девочку, получившую ножевое ранение в область сердца. Как сообщает kp.ru, трагедия произошла в поселке Сибирцево.

По данным следствия, 61-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, напал на свою спящую дочь и ударил ее ножом. Ребенка доставили в Черниговскую районную больницу в крайне тяжелом состоянии. Врачи немедленно повезли девочку в операционную.

После экстренного хирургического вмешательства пациентку поместили в реанимацию. Для корректировки терапии районные специалисты находились на постоянной связи с врачами краевого уровня. Когда состояние удалось стабилизировать, девочку санитарным вертолетом перевезли во Владивосток, в Краевую детскую клиническую больницу № 1.

Главный врач медучреждения Инна Сергеева подчеркнула, что спасти ребенка удалось благодаря слаженной работе врачей на всех этапах. По ее словам, состояние девочки стабильное, наблюдается положительная динамика, сейчас она находится под круглосуточным контролем в реанимации.

Расследование уголовного дела поставлено прокуратурой Приморского края на особый контроль. Мужчине предъявлено обвинение в покушении на убийство. Суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

