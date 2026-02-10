«Мне надо было «пулять»: Куртукова о зависимости от скорости и мощных машин

Татьяна Куртукова любит скорость и мощные машины

Певица Татьяна Куртукова призналась, что с юности питает слабость к скорости и мощным машинам. В подростковом возрасте она водила агрессивно и рискованно, а адреналин от езды был для нее важной частью жизни. Несмотря на то, что сейчас артистка временно не садится за руль, интерес к вождению и скорости никуда не исчез.

«В период моей молодости, в 16–18 лет, когда я уже получила права, я ездила очень быстро и опасно. Пока я перестала водить. Но я обязательно к этому вернусь. Мысли у меня уже такие. У меня прям это свербит. Я уже хочу опять „кататься“, что называется. Разные были у меня ситуации не очень приятные на дороге. Слава Богу, аварий не было. Но вот этот вот драйв, адреналин, который у тебя вот в 18, 20 лет… Наверное, лет до 25 у меня это продолжалось», — рассказала Куртукова в интервью журналистке Лауре Джугелии.

Певица отметила, что в молодости воспринимала себя как уверенного и даже дерзкого водителя: активно перестраивалась, подрезала и настаивала на том, чтобы ее первая машина была максимально мощной. Она вспоминала, что при выборе автомобиля настаивала на двигателе не меньше 2,4 литра, из-за чего у нее возник серьезный спор с отцом. В итоге Куртукова получила именно ту машину, которую хотела, и все последующие автомобили тоже соответствовали ее запросам на мощность и динамику.

При этом артистка подчеркивает, что, несмотря на опасный стиль езды в прошлом, серьезных аварий у нее не было. Сейчас она относится к вождению более осознанно, хотя признается, что желание вновь испытать скорость и адреналин никуда не делось.

