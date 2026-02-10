Jaguar Land Rover отзывает более двух тысяч электрических внедорожников в США

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 56 0

Причина — риск возгорания авто.

Ягуар Ленд Ровер отзывает электрические внедорожники в США

Фото: www.globallookpress.com/Bulkin Sergey

Британский концерн Jaguar Land Rover отзывает 2278 электрических внедорожников в США из-за риска возгорания авто. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA).

Уточняется, что подобная участь коснется электромобилей модели Jaguar I-Pace.

«В качестве временного решения проблемы программное обеспечение аккумулятора будет обновлено дилером или посредством облачного обновления, чтобы ограничить уровень заряда до 90%», — сообщили в NHTSA.

Данное решение — временное, отметили в управлении. Пока что окончательные меры по ликвидации неполадок в машинах на стадии разработки.

В июле прошлого года компания Jaguar Land Rover North America отозвала 20,9 тысяч автомобилей в США из-за порванных подушек безопасности на пассажирском сидении.

Ранее 5-tv.ru писал, что компания Ford подала заявку на регистрацию трех товарных знаков в России. Оформление охватило сразу несколько классов Международной классификации товаров и услуг.

