Компания Ford подала заявку на регистрацию трех товарных знаков в России

Мария Гоманюк
Оформление охватило сразу несколько классов Международной классификации товаров и услуг.

Какие товарные знаки регистрирует Форд в России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Американский автопроизводитель Ford Motor Company направил в Роспатент документы на регистрацию сразу трех товарных знаков в России. Соответствующая информация появилась в базе ведомства.

Заявки, по данным ТАСС, были оформлены 6 января 2025 года и поступили из США. В перечень заявленных обозначений вошли корпоративный логотип Ford, фирменный символ в виде лошади, а также бренд Motorcraft, под которым выпускаются автомобильные компоненты.

Регистрация охватила сразу несколько классов Международной классификации товаров и услуг. В них включены не только автомобили и запасные части, но и направления, связанные с транспортными услугами, финансовыми операциями и ремонтом транспортных средств.

До этого, в декабре прошлого года, Ford уже предпринимал шаги по защите своего бренда в России. Компания подавала две заявки на регистрацию товарных знаков Ford и «Форд». Тогда они были заявлены по семи классам МКТУ, в том числе 12-й, в который входят легковые автомобили.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что названа стоимость первого дизельного автомобиля УАЗ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

