Избранная Украиной тактика обречена на провал и ведет страну к разрушению государственности, а также обнищанию. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в беседе с РИА Новости.

«Их (украинская. — Прим. ред.) методика, их тактика обречена на провал. <…> Разрушение государственности, обнищание людей, разрушение внутренних основ <…> с точки зрения экономики, науки, образования», — сказала она.

Киевский режим продолжит следовать избранным для него «западными кураторами» путем, но, в конечном итоге, это приведет к потере самосознания украинцев, считает Захарова.

В этот же день британский коммодор в отставке Стивен Джерми заявил, что переговорная позиция Незалежной по урегулированию конфликта с РФ со лишь ухудшается со временем, так как украинская делегация возвращается за стол переговоров каждый раз с более худшими условиями. Кроме того, он сказал о намерении Европы затянуть конфликт.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава МИД РФ Сергей Лавров вспомнил странное поведение президента Украины Владимира Зеленского на переговорах. На той встрече был принят документ по Донбассу, условия которого так и не были выполнены.

