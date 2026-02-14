Хруст в суставах вызван пузырьками газа внутри суставной жидкости

Идея о том, что хруст суставами «портит» их, появилась еще до появления современной медицины. Логика была простой и интуитивной: если что-то хрустит — значит, ломается. А если ломается регулярно, то рано или поздно выйдет из строя.

Эта мысль закрепилась в быту и передавалась из уст в уста, особенно родителями детям. Научных доказательств при этом никто не приводил — достаточно было авторитетного «я знаю людей, которые так делали и потом болели».

Что происходит, когда хрустят пальцы

Звук, который мы слышим при хрусте пальцев, не связан с трением костей друг о друга. Современные исследования показывают: причина — в пузырьках газа внутри суставной жидкости.

Когда сустав растягивается, давление в нем резко меняется, и растворенные газы образуют пузырьки, которые лопаются или схлопываются. Именно этот процесс и создает характерный щелчок. Это физика, а не разрушение тканей.

Важно и то, что сустав после хруста не становится «хуже» — он просто временно теряет способность снова издать звук, пока давление не восстановится.

Что говорят исследования и врачи

Самый известный пример — врач Дональд Унгер, который на протяжении десятилетий хрустел пальцами одной руки и не хрустел другой. В конце эксперимента он не обнаружил разницы в состоянии суставов.

Крупные медицинские наблюдения также не нашли связи между привычкой хрустеть суставами и развитием артрита. Ни остеоартрит, ни ревматоидные заболевания не возникают из-за щелчков.

Артрит — это воспалительное или дегенеративное заболевание, связанное с иммунной системой, возрастом, нагрузками, травмами и генетикой, а не со звуками.

Почему тогда многие уверены, что хруст вреден

Потому что хруст действительно может сопровождаться дискомфортом — но не из-за болезни. У некоторых людей он связан с повышенной подвижностью суставов или напряжением связок. В таких случаях звук может быть сигналом не патологии, а особенностей строения тела.

Кроме того, если хруст сопровождается болью, отеком или ограничением движений — это уже повод обратиться к врачу. Но виноват здесь не сам хруст, а underlying-проблема, которая уже существует.

Когда стоит насторожиться

Хруст без боли — почти всегда безопасен. А вот хруст с болью, припухлостью, ощущением «заклинивания» или снижением подвижности может указывать на травму, воспаление или износ сустава.

И здесь важно не запрещать себе хрустеть, а разбираться в причинах симптомов.

Почему миф до сих пор живет

Потому что он удобный. Он позволяет быстро напугать, остановить раздражающее поведение и создать иллюзию заботы о здоровье. К тому же артрит — заболевание с размытым началом, и людям легко связать его с любой привычкой из прошлого.

Но современная медицина говорит однозначно: прямой связи между хрустом суставами и артритом не существует.

Хруст суставами — не путь к артриту и не разрушение костей. В большинстве случаев это безобидный физический процесс внутри сустава. Болезни суставов возникают по другим причинам, и звук сам по себе не является угрозой.

Так что если вы хрустите пальцами — вы раздражаете окружающих, но не свои суставы.

