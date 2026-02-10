Убил родной сын? Подробности смерти экс-президента ВФЛА Валентина Балахничева

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина

Между родственниками произошел конфликт.

Кто убил экс-президента ВФЛА Валентина Балахничева

Фото: www.globallookpress.com/Alexander Chernykh

Сына Валентина Балахничева подозревают в убийстве отца

Бывшего главу Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева убил его сын — Александр Балахничев. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

Известно, что сын приехал к отцу в Одинцово в состоянии алкогольного опьянения. В результате конфликта Александр достал нож и нанес несколько ударов родственнику.

«Валентин Балахничев скончался в результате причиненных ранений», — передает источник.

Александр был взят под стражу, а затем арестован. По информации Ногинской прокуратуры, убийство произошло вечером 1 февраля в частном доме в деревне Новая Купавна. Уточняется, что Балахничев был ранен в бедро. По факту произошедшего следственным органом возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Валентину Балахничеву было 76 лет. Он возглавлял ВФЛА с 1991 по 2015 год. При этом с 2000 по 2003 год он занимал посты заместителя и первого зампредседателя Госкомспорта. Кроме того, с 1995 года на протяжении трех сроков Балахничев являлся первым вице-президентом Европейской легкоатлетической ассоциации.

Ранее 5-tv.ru писал, что сказал сын музыканта Игоря Талькова об убийстве отца.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

