Венгрия подала иск в европейский суд из-за запрета ЕС на российские энергоносители

|
Анастасия Федорова
Анастасия Федорова

Будапешт считает, что решение Брюсселя нарушает правила союза и угрожает энергетической безопасности страны

Венгрия подала иск в суд из-за запрета на энергоносители РФ 

Фото: www.globallookpress.com/Attila Volgyi

Венгрия подала иск в европейский суд из-за запрета Евросоюза на импорт российских энергоносителей. Об этом заявил глава МИД страны Петер Сийярто.

По его словам, Будапешт требует отмены постановления REPowerEU, которое ограничивает закупки российской нефти и газа странами ЕС. Министр подчеркнул, что документ был принят без единогласного одобрения всех членов союза, тогда как вопросы энергоснабжения относятся к национальной компетенции государств.

«Мы защищаем венгерский народ, защищаем венгерские семьи и не позволим Брюсселю убить снижение тарифов. Мы по-прежнему основываем безопасность энергоснабжения Венгрии и сохранение снижения тарифов на дешевые российские нефть и газ», — приводит слова Сийярто агентство MTI.

Глава МИД также заявил, что запрет нарушает принцип энергетической солидарности ЕС и ставит под угрозу стабильность поставок в Венгрию. По его оценке, судебное разбирательство может продлиться около двух лет. Для доведения процесса до конца, по словам министра, правящей партии необходимо сохранить власть на предстоящих выборах.

Сийярто отметил, что в противном случае страна может столкнуться с резким ростом расходов на коммунальные услуги — вплоть до трехкратного увеличения тарифов.

Ранее, писал 5-tv.ru, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан намерен не допустить вступление Украины в ЕС в 2027 году.

