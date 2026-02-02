Венгрия подала иск в европейский суд из-за запрета ЕС на российские энергоносители

Будапешт считает, что решение Брюсселя нарушает правила союза и угрожает энергетической безопасности страны
Фото: www.globallookpress.com/Attila Volgyi
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Венгрия подала иск в суд из-за запрета ЕС на российские энергоносители
Венгрия подала иск в европейский суд из-за запрета Евросоюза на импорт российских энергоносителей. Об этом заявил глава МИД страны Петер Сийярто.
По его словам, Будапешт требует отмены постановления REPowerEU, которое ограничивает закупки российской нефти и газа странами ЕС. Министр подчеркнул, что документ был принят без единогласного одобрения всех членов союза, тогда как вопросы энергоснабжения относятся к национальной компетенции государств.
«Мы защищаем венгерский народ, защищаем венгерские семьи и не позволим Брюсселю убить снижение тарифов. Мы по-прежнему основываем безопасность энергоснабжения Венгрии и сохранение снижения тарифов на дешевые российские нефть и газ», — приводит слова Сийярто агентство MTI.
Глава МИД также заявил, что запрет нарушает принцип энергетической солидарности ЕС и ставит под угрозу стабильность поставок в Венгрию. По его оценке, судебное разбирательство может продлиться около двух лет. Для доведения процесса до конца, по словам министра, правящей партии необходимо сохранить власть на предстоящих выборах.
Сийярто отметил, что в противном случае страна может столкнуться с резким ростом расходов на коммунальные услуги — вплоть до трехкратного увеличения тарифов.
Ранее, писал 5-tv.ru, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан намерен не допустить вступление Украины в ЕС в 2027 году.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX
Читайте также
77%
Нашли ошибку?