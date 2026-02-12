Ледяные дожди накроют Москву к концу недели

Жителей Москвы в ближайшие дни ждет погодный сюрприз. Как сообщила главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с aif.ru, в пятницу и субботу в столице прогнозируются ледяные дожди.

Хотя днем столбики термометров покажут плюсовые значения, на проводах, деревьях и дорогах может образоваться ледяная корка. Синоптик успокоила, что гололед будет кратковременным, но сразу после него не исключено новое похолодание и возвращение морозов.

Специалист также предупредила жителей столицы о том, что снегопад, начавшийся сегодня, будет продолжаться до утра пятницы и постепенно превратится в мокрый снег.

Ранее сообщалось, что весна 2026 года в Центральной России будет непростой. Из-за аномальных сугробов, которые местами достигали 60 сантиметров, почва будет прогреваться медленно. Ожидаются постоянные перепады температур, затяжной период грязи и луж, а метеорологическая весна придет не раньше конца марта.

