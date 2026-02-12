Ледяные дожди накроют Москву к концу недели

|
Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте 123 0

Сегодняшний снег будет продолжаться до утра пятницы.

Какая погода ждет столичный регион в конце недели

Фото: © РИА Новости/Владимир Песня

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Жителей Москвы в ближайшие дни ждет погодный сюрприз. Как сообщила главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с aif.ru, в пятницу и субботу в столице прогнозируются ледяные дожди.

Хотя днем столбики термометров покажут плюсовые значения, на проводах, деревьях и дорогах может образоваться ледяная корка. Синоптик успокоила, что гололед будет кратковременным, но сразу после него не исключено новое похолодание и возвращение морозов.

Специалист также предупредила жителей столицы о том, что снегопад, начавшийся сегодня, будет продолжаться до утра пятницы и постепенно превратится в мокрый снег.

Ранее сообщалось, что весна 2026 года в Центральной России будет непростой. Из-за аномальных сугробов, которые местами достигали 60 сантиметров, почва будет прогреваться медленно. Ожидаются постоянные перепады температур, затяжной период грязи и луж, а метеорологическая весна придет не раньше конца марта.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 746 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.19
-0.27 91.71
-0.77
Любовь по-взрослому: как Сатурн в Овне изменит отношения знаков зодиака д...

Последние новости

19:22
Безруков исключил «коварные замыслы по захвату» должности ректора МХАТ
19:11
Девушки при знакомстве стали требовать у парней рекомендательные письма от бывших
19:00
На повороте судьбы: таро-прогноз на неделю с 16 по 22 февраля
18:51
Новая ветка метро и 90 километров дорог появятся в Москве в 2026 году
18:35
В Московском зоопарке спасают раненых пеликанов и белоголового сипа
18:17
В Лувре затопило несколько залов с картинами

Сейчас читают

«Да, конечно»: Павел Деревянко готов снова стать отцом
«Микробов не боюсь»: глава Минздрава США признался в употреблении кокаина с сидений унитазов
Флаг на Луне или в павильоне? Почему спор о высадке американцев на спутник Земли не утихает до сих пор
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть
Мясопустная или Вселенская родительская суббота: что делать
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Сколько воды нужно пить в день — рекомендации