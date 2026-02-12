Слуцкий прокомментировал угрозы Рютте России из-за Сувалкского коридора

Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 121 0

По словам депутата, генсек НАТО занимается словесной эскалацией.

Фото: Reuters/Yves Herman

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте поступает недальновидно, угрожая России сокрушительным ответом в случае блокады Сувалкского коридора. Об этом в разговоре с ТАСС заявил председатель комитета Государственной думы РФ, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Сокрушительный ответ», а точнее нападение на Россию, повлечет не менее сокрушительные встречные меры. Бросаться подобными угрозами в адрес крупнейшей ядерной державы крайне недальновидно», — заявил политик.

По словам Слуцкого, слова Рютте являются провокацией для повышения градуса русофобской истерии. Подобные заявления только повышают риски глобального противостояния.

При этом Слуцкий напомнил, что Россия неоднократно заявляла о том, что не собирается нападать на европейские страны, но НАТО искусственно повышает «российскую угрозу», чтобы оправдать планы по милитаризации альянса.

Ранее Рютте высказался по поводу возможной угрозы блокады Сувалкского коридора. Отвечая на вопрос, может ли Россия изолировать территории Польши и Литвы, генсек НАТО заявил: «Пусть никто не думает, что нас можно атаковать, наша реакция будет сокрушительной».

Также сообщалось о том, что Рютте заявил о нежелании стран НАТО участвовать в закупке оружия Киеву. По его словам, вклад стран блока в поддержку Киева заметно различается. Так, часть союзников демонстрирует высокую активность, другие ограничиваются минимальными шагами, а некоторые и вовсе не принимают участие в подобных инициативах. В связи с этим Рютте указал на необходимость сбалансированного распределения ответственности внутри НАТО.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

