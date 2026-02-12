Le Parisien: двоих сотрудников Лувра задержали по подозрению в мошенничестве

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 133 0

Речь идет о продаже поддельных билетов и проведении экскурсий по завышенным ценам.

Сотрудников Лувра задержали по подозрению в мошенничестве

Фото: www.globallookpress.com/TheYachtPhoto

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Сотрудники правоохранительных органов Франции ликвидировали крупную преступную сеть, которая занималась махинациями с билетами в Лувре. Об этом сообщила французская газета Le Parisien со ссылкой на данные полиции.

По информации издания, в результате специальных мероприятий были задержаны девять человек, среди которых оказались два сотрудника музея и несколько экскурсоводов.

В материале газеты отмечается, что речь идет о продаже поддельных билетов и проведении экскурсий по завышенным ценам с превышением количества посетителей. Мошенническая схема была ориентирована в основном на китайских туристов.

По данным прокуратуры, у подозреваемых изъяли три автомобиля, 130 тысяч евро наличными, а также арестовали около 200 тысяч евро на банковских счетах и банковские ячейки с аналогичной суммой.

Ранее сообщалось о том, что Лувр впервые после ограбления показал корону императрицы Евгении. В октябре 2025 года воры, обокравшие музей, убегая, выронили похищенный экспонат, который позже нашли на улице. Теперь можно увидеть, что стало с артефактом. Корона сильно повреждена, ее просто сплющило. Она лишилась одного золотого орла и десятка бриллиантов. В настоящее время ищут реставраторов, которые сумеют вернуть историческому экспонату прежний вид.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 746 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.19
-0.27 91.71
-0.77
Любовь по-взрослому: как Сатурн в Овне изменит отношения знаков зодиака д...

Последние новости

19:22
Безруков исключил «коварные замыслы по захвату» должности ректора МХАТ
19:11
Девушки при знакомстве стали требовать у парней рекомендательные письма от бывших
19:00
На повороте судьбы: таро-прогноз на неделю с 16 по 22 февраля
18:51
Новая ветка метро и 90 километров дорог появятся в Москве в 2026 году
18:35
В Московском зоопарке спасают раненых пеликанов и белоголового сипа
18:17
В Лувре затопило несколько залов с картинами

Сейчас читают

«Да, конечно»: Павел Деревянко готов снова стать отцом
«Микробов не боюсь»: глава Минздрава США признался в употреблении кокаина с сидений унитазов
Флаг на Луне или в павильоне? Почему спор о высадке американцев на спутник Земли не утихает до сих пор
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть
Мясопустная или Вселенская родительская суббота: что делать
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Сколько воды нужно пить в день — рекомендации