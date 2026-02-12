Le Parisien: двоих сотрудников Лувра задержали по подозрению в мошенничестве

Сотрудники правоохранительных органов Франции ликвидировали крупную преступную сеть, которая занималась махинациями с билетами в Лувре. Об этом сообщила французская газета Le Parisien со ссылкой на данные полиции.

По информации издания, в результате специальных мероприятий были задержаны девять человек, среди которых оказались два сотрудника музея и несколько экскурсоводов.

В материале газеты отмечается, что речь идет о продаже поддельных билетов и проведении экскурсий по завышенным ценам с превышением количества посетителей. Мошенническая схема была ориентирована в основном на китайских туристов.

По данным прокуратуры, у подозреваемых изъяли три автомобиля, 130 тысяч евро наличными, а также арестовали около 200 тысяч евро на банковских счетах и банковские ячейки с аналогичной суммой.

Ранее сообщалось о том, что Лувр впервые после ограбления показал корону императрицы Евгении. В октябре 2025 года воры, обокравшие музей, убегая, выронили похищенный экспонат, который позже нашли на улице. Теперь можно увидеть, что стало с артефактом. Корона сильно повреждена, ее просто сплющило. Она лишилась одного золотого орла и десятка бриллиантов. В настоящее время ищут реставраторов, которые сумеют вернуть историческому экспонату прежний вид.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.