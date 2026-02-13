Под присягой «царю»: мать везет двух дочерей из Петербурга к сектантам

Шокирующие подробности появились в деле о загадочном исчезновении двух сестер из Петербурга. История, которая облетела всю страну, получила скандальное продолжение. Несколько дней пропавших искали сотни спасателей и волонтеров. Но оказалось, что все это время школьницы были со своей матерью. И прямо сейчас они направляются в Ульяновскую глубинку.

Именно там располагается тоталитарная секта — одна из самых страшных в стране. Основатель так называемой «Царской империи» сидел за решеткой, в том числе за изнасилование. Журналисты «Известий» не раз были в поселке, где располагается это логово фанатиков. И им даже удавалось вытащить оттуда похищенных детей. Корреспондент «Известий» Артем Яковенко о том, есть ли сейчас шансы на спасение.

Прятать детей от телекамер и полицейских им не привыкать. Вот и на этот раз адепты тоталитарной секты рассказывают, что в доме нет тех, кого трое суток ищут по всей Ленинградской области.

Две сестры, 11-летняя Ирина и 18-летняя Марина Жвалевы, пропали по дороге в школу. И вот появилось такое видео — с мамой.

«Я имею волю проживать где хочу и с кем хочу», — заявила Марина.

Это отречение от мирской жизни. Обязательный ритуал, который проходит каждый, кто вступает в секту «Царская империя».

Четыре года назад мать девочек, Анна, увлеклась так называемым «истинным православием» — учением отца Зосимы. Вскоре вовлекла в это и дочерей. В последнее время дети жили с отцом, он собирался лишить бывшую супругу родительских прав.

«Думается, что у них была договоренность на какой-то абстрактный день, а получилось так, как получилось. Мама увидела, что Марина не одна, а с Ирой, и предложили, вероятно, ей. Дальше я не знаю», — допустила бабушка девочек Мария Жвалева.

Судя по всему, сейчас мать с дочерьми направляется в Ульяновскую область. Наш телеканал уже делал целую серию репортажей из логова сектантов. Мы смогли убедиться, что там проживает немало детей, им запрещено общаться с кем-то, кто не принадлежит к общине. Не пускают даже врачей.

В органах опеки лишь разводят руками — детей им не показывают, даже тех, кто официально зарегистрирован и числится на домашнем обучении. Съемочной группе «Известий» в прошлом году с большим трудом удалось вызволить одного ребенка из лап сектантов. Бабушка целый год искала маленького Арсения, нашла благодаря нашему сюжету — увидела его вместе с мамой.

«Он был сине-зеленый, ребенок боялся абсолютно всего», — вспоминает бабушка мальчика.

Божественное присутствие в крохотном поселке Айбаши ощущается лучше, чем где-либо. В этом уверены последователи организации, которые ищут там спасение от апокалипсиса.

На деле — люди продают имущество, отдают все деньги, сжигают документы и едут жить в полуразвалившиеся халупы.

Сектанты искренне верят, что технологии — это происки сатаны. Так что они не пользуются ни телефонами, ни компьютерами, ни банковскими карточками. Под запретом даже проездные.

Их лидера, отца Зосиму, объявившего себя и царем, и высшим духовным лидером, год назад задержали за пропаганду терроризма, идет судебный процесс. Настоящее имя Зосимы — Леонид Власов, ранее он успел отсидеть в тюрьме. За изнасилование и разбой.

«Он себя возомнил властителем душ», — пояснил бывший участник секты Валерий Барделев.

Власов строил не просто секту, «Царская империя» — это по сути радикальное политическое движение со своими правилами и боевой присягой.

«Ну, его организация, действительно, была на грани совершения терактов, если даже, собственно, и не перешла эту грань, потому что он активно проповедовал насилие», — объяснил профессор религиоведения Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Александр Дворкин.

И вот в такой обстановке могут оказаться пропавшие в Ленинградской области сестры Жвалевы. Если их вовремя не перехватят по пути в Ульяновскую область.

