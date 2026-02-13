Клуб расширится? Какие страны могут получить ядерное оружие в скором времени

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист 105 0

Такое развитие событий эксперты связывают с прекращением действия договора ДСНВ.

Какие страны могут получить ядерное оружие?

Фото: www.globallookpress.com/Sepahnews

Политолог Мухин: Германия, Япония и Турция могут получить ядерное оружие

Прекращение действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) может повлечь за собой дополнительные риски для мировой безопасности. Такое мнение выразил политолог Алексей Мухин, его слова привело издание EADaily

По его мнению, одним из последствий станет рост числа государств, обладающих ядерным оружием.

«Практически неизбежное расширение списка стран, обладающих ядерным оружием. Причем, в этот список могут попасть Япония, Германия, Турция», — отметил эксперт.

Мухин связал подобный вариант развития событий с позицией Вашингтона. Он обвинил США в безответственном поведении, о чем написал в Telegram-канале. 

Как ранее писал 5-tv.ru, в середине января в Германии начались обсуждения о необходимости создания независимого от США ядерного щита. Месяцем ранее в Японии прозвучало заявление о необходимости пересмотра трех неядерных принципов — «не иметь, не производить, не ввозить ядерное оружие». 

