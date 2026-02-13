Пожар вспыхнул на судне Arina с 30 россиянами на борту у берегов Японии

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 142 0

ЧП случилось в 145 километрах к юго-западу от мыса Носяппу на острове Хоккайдо.

У берегов Японии загорелось судно Arina с 30 россиянами

Фото: 5-tv.ru

На борту российского рыболовецкого судна Arina, находившегося у берегов японской префектуры Хоккайдо в районе города Вакканай случился пожар. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителей японского Управления безопасности на море.

Сотрудники ведомства получили сигнал о происшествии вечером и сразу же отреагировали. Огонь на корабле разгорелся в 145 километрах к юго-западу от мыса Носяппу на полуострове Немуро.

На судне числятся 30 россиян, оно предназначено для промысла краба, зарегистрировано в порту Владивостока и принадлежит компании «Дальневосточный рыбак». По данным сервиса Marine Traffic, судно следовало в порт Токио.

В первые часы данных об ущербе и пострадавших не поступало. Позже генеральный консул России в Саппоро Андрей Фабричников рассказал, что пожар на борту потушили, а члены экипажа остались невредимы. Более того, судно осталось на ходу.

Как рассказал дипломат, к пяти утра по местному времени (23:00 по московскому времени 12 февраля. — Прим. ред.) к загоревшемуся рыболовному борту подошел другой российский корабль. Кроме того, прибыли два судна японского Управления безопасности на море. Сотрудники ведомства подтвердили, что ЧП благополучно ликвидировали.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что таможенники совместно со спецподразделением полиции и флота Эстонии задержали контейнеровоз, направлявшийся в Россию с 23 российскими моряками на борту.

