Забастовка: Lufthansa отменила 800 рейсов, 150 тысяч пассажиров застряли в аэропортах

Lufthansa отменила 800 рейсов, 150 тысяч пассажиров застряли в аэропортах

Сегодня в Германии начинается Мюнхенская конференция по безопасности. Вот только ее старт — под угрозой. Прибытию гостей со всего мира может помешать забастовка сотрудников компании Lufthansa.

Крупнейший авиаперевозчик Европы уже отменил 800 рейсов. В аэропортах застряли 150 тысяч пассажиров. Пилоты и бортпроводники требуют увеличения зарплаты, пересмотра условий по коллективным договорам и социальных гарантий для сотрудников.

Аналитики подсчитали, что убытки уже достигли 27 миллионов евро.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.