Нейросети ограничат в принятии решений в социально значимых сферах

Эфирная новость

Искусственному интеллекту можно доверять рутинные процессы. Но решающее слово должно оставаться за человеком.

Фото, видео: 5-tv.ru

Решение человека будет ключевым при работе с искусственным интеллектом в социально значимых сферах. Как выяснили «Известия», такую норму правительство собирается закрепить в новом законе о регулировании нейросетей.

ИИ уже активно применяют в здравоохранении и образовании, а также используют для мониторинга правопорядка. И это периодически приводит к проблемам: в США пациенты получали тяжелые травмы из-за медицинского оборудования с искусственным интеллектом. А суды нейросети вводили в заблуждение ссылками на вымышленные нормы права.

Эксперты считают, что на данном этапе развития искусственному интеллекту можно доверять рутинные процессы. Но решающее слово, как и ответственность, должны оставаться за человеком.

Как ранее писал 5-tv.ru, на специализированной платформе Moltbook искусственный интеллект начал обсуждать планы по полному искоренению человеческой цивилизации.

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск предсказал, что искусственный интеллект уже к 2030–2031 годам может стать умнее всего человечества.

Любовь по-взрослому: как Сатурн в Овне изменит отношения знаков зодиака д...

