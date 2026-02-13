Нейросети ограничат в принятии решений в социально значимых сферах
Искусственному интеллекту можно доверять рутинные процессы. Но решающее слово должно оставаться за человеком.
Решение человека будет ключевым при работе с искусственным интеллектом в социально значимых сферах. Как выяснили «Известия», такую норму правительство собирается закрепить в новом законе о регулировании нейросетей.
ИИ уже активно применяют в здравоохранении и образовании, а также используют для мониторинга правопорядка. И это периодически приводит к проблемам: в США пациенты получали тяжелые травмы из-за медицинского оборудования с искусственным интеллектом. А суды нейросети вводили в заблуждение ссылками на вымышленные нормы права.
Эксперты считают, что на данном этапе развития искусственному интеллекту можно доверять рутинные процессы. Но решающее слово, как и ответственность, должны оставаться за человеком.
Как ранее писал 5-tv.ru, на специализированной платформе Moltbook искусственный интеллект начал обсуждать планы по полному искоренению человеческой цивилизации.
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск предсказал, что искусственный интеллект уже к 2030–2031 годам может стать умнее всего человечества.
