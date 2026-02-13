В Турции мужчина украл драгоценности из ювелирного магазина и попытался скрыться на осле

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Решение совершить преступление было удивительным даже для злоумышленника.

Самые нелепые преступления — ограбления

Фото: © РИА Новости/Дмитрий Макеев

В турецком городе Кайсери местный житель, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, обокрал ювелирный магазин. После он попытался скрыться с места преступления верхом на осле. Об этом сообщает агентство DHA.

Сначала мужчина угнал строительный погрузчик. С помощью него он взломал входные двери торговой точки и похитил золотые изделия общим весом около 150 граммов.

После подозреваемый пересел на привязанного неподалеку своего осла и покинул территорию. Однако вскоре был обнаружен и задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Во время допроса задержанный пояснил, что первоначальной целью его вояжа по городу был поиск спиртного. В ходе следственных действий выяснилось, что мужчина решился на преступление спонтанно, осознав отсутствие средств на продолжение банкета.

«Я доехал на своем осле до этого района. Увидел, что алкогольный магазин закрыт, рядом стоял погрузчик. Я завел его, соединив проводки, и поехать к другому алкогольному магазину. Но вдруг увидел ювелирный и вспомнил о проблемах с деньгами», — приводятся слова грабителя.

На данный момент правонарушитель находится под арестом Все похищенное золото было изъято полицией и в целости возвращено владельцу ювелирного предприятия.

Несмотря на попытку скрыться, нетрезвый наездник не смог уйти далеко от места происшествия. Правоохранители подчеркивают, что использование погрузчика для взлома классифицируется как отягчающее обстоятельство, несмотря на комичность ситуации с использованием осла на финальном этапе побега.

