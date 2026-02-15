Мозг 70-летнего: редкая деменция убила юношу за полтора года

Daily Mail: редкая деменция убила юношу за полтора года

Когда Сэм Фэйрбэрн вместе с сыном Андре сидела в кабинете невролога, она уже чувствовала: диагноз будет страшным. Но к тому, что услышит, она все равно не была готова.

У 23-летнего Андре выявили лобно-височную деменцию (ЛВД) — редкую форму заболевания мозга, которая обычно развивается в возрасте от 45 до 65 лет. Врачи честно предупредили: если он доживет до 30 лет, это будет «везением». Историю пересказало Daily Mail.

«Нам сказали, что если он доживет до 30, то ему повезет», — вспомнила Сэм.

До этого момента семья подозревала аутизм. Поведение Андре постепенно менялось: он замыкался, терял интерес к работе, повторял фразы за окружающими, путался в простых действиях. Он мог поставить в микроволновку целую металлическую банку супа или открыть одну банку газировки за другой, забывая о предыдущих.

Сначала Сэм списывала все на возраст и характер. Потом — на возможный аутизм. Диагноз действительно подтвердился осенью 2023 года. Но облегчение длилось недолго.

Мозг 70-летнего мужчины

Решающим стал звонок консультанта после МРТ.По словам Сэм, врач сказал, что, если бы не знал возраст Андре, решил бы, что перед ним мозг 70-летнего мужчины с выраженной лобной атрофией — характерным признаком деменции.

«Я была в шоке. Ему было 22», — рассказала она.

Андре в это время спокойно улыбался, глядя в телефон. Он уже не понимал, что происходит.

Лобно-височная деменция нарушает прежде всего поведение и речь. Память страдает позже. Со временем у Андре уменьшился словарный запас. К моменту окончательного диагноза он мог говорить только «да» и «нет». Потом перестал произносить и эти слова.

Быстрое угасание

За считанные месяцы болезнь прогрессировала. Андре начал блуждать по дому ночами, падать с кровати, терять контроль над движениями. Сэм уволилась с работы, чтобы ухаживать за сыном.

Семья составила список его любимых занятий: автогонки, рестлинг, походы в зоопарк, просмотр сериала «Острые козырьки». Сэм неделями смотрела с ним эпизод за эпизодом.

«Моя жизнь стала тем, что делало Андре счастливым», — говорит она.

Но ухудшение было стремительным. В сентябре 2024 года его перевели в центр для людей с ОВЗ, через месяц он оказался в инвалидном кресле. В декабре он потерял способность жевать. Инфекция легких стала фатальной.

Сэм позвонили из хосписа 27 декабря 2025 года и сообщили, что Андре умер. Ему было 24 года.

«Я закричала. Помню, как кричала: “Меня не было рядом с ним”», - рассказывает женщина.

Редкая форма деменции

Лобно-височная деменция — одна из наиболее агрессивных форм нейродегенеративных заболеваний. Она может быть связана с генетическими мутациями, вызывающими накопление токсичных белков в мозге. По данным специалистов, от 30 до 40% случаев имеют наследственную природу. Сэм пока не решилась пройти генетическое тестирование.

«Я знаю, что это не моя вина. Но если тест был бы положительным… я бы себя не простила», - поделилась она.

Последний поступок

Перед смертью семья приняла решение пожертвовать мозг Андре для исследований в больнице Адденбрука в Кембридже.

«Если это поможет хотя бы одной семье провести еще несколько лет с любимым человеком, значит, оно того стоил. Это заставило меня понять, что время бесценно. Я хочу, чтобы его наследие продолжало жить», — сказала Сэм.

Она надеется однажды создать благотворительный фонд в память о сыне, чтобы привлечь внимание к деменции в молодом возрасте.

