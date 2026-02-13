Впервые с 2020 года: пассажирский поезд Забайкальск — Маньчжурия запустят 8 марта

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 147 0

Он будет курсировать в обе стороны два раза в неделю.

Когда запустят пассажирский поезд Забайкальск — Маньчжурия

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Пассажирский поезд Забайкальск — Маньчжурия запустят 8 марта

Пассажирский поезд по маршруту Забайкальск (Россия) — Маньчжурия (Китай) запустят с 8 марта. Об этом сообщили «Российские железные дороги» (РЖД) в своем Telegram-канале.

«Поезда будут курсировать в обе стороны два раза в неделю: по средам и воскресеньям. Время в пути — около 25 минут», — сказано в публикации.

Это будет первый рейс с 2020 года. Тогда железнодорожное сообщение с городами было приостановлено из-за пандемии коронавируса.

Прежде сообщалось, что с 25 сентября прошлого года Китай ввел безвизовый режим для россиян.

Ранее 5-tv.ru писал, что мэр столицы Сергей Собянин открыл московский городской вокзал Петровско-Разумовская МЦД-1. Он построен на перегоне между станциями Тимирязевская и Окружная, вблизи пересечения путей МЦД-1 и МЦД-3. Градоначальник отметил, что все работы были выполнены в установленные сроки.

