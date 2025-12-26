Собянин открыл московский городской вокзал Петровско-Разумовская МЦД-1

Мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор — председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров открыли новый московский городской вокзал Петровско-Разумовская первого Московского центрального диаметра (МЦД-1). Поезда начали останавливаться здесь впервые — ранее такой станции на первом диаметре не было.

«Сегодня открываем важный объект — это московский городской вокзал на МЦД-1, на первом Московском центральном диаметре. Это начало строительства огромного транспортного хаба, который объединит сразу несколько проектов. Будет построена еще одна очередь вокзала. Это вокзал, который будет обслуживать МЦД-3. И третья очередь — это вокзал, который будет обслуживать будущую высокоскоростную магистраль (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург. Причем вторая очередь — МЦД-3 и ВСМ — будут вводиться одновременно, потому что речь идет фактически об одном транспортном коридоре. Таким образом, здесь будут объединены три железнодорожные магистрали и две линии метрополитена. В целом этим вокзалом будут пользоваться фактически сто тысяч пассажиров в сутки. Это будет один из крупнейших транспортных узлов Москвы, он войдет в тройку крупнейших: Три Вокзала, Нижегородская и вот здесь, Петровско-Разумовская», — сказал мэр Москвы.

Сергей Собянин также отметил, что все работы были выполнены в установленные сроки, и поблагодарил ОАО «Российские железные дороги» за совместную работу.

«В следующем году у нас разворачиваются огромные работы на ВСМ, на других московских вокзалах, так что у нас работы предстоит много. Я надеюсь, что у нас все получится», — добавил он.

Олег Белозеров, в свою очередь, поюлагодарил мэра Москвы и его команду, прежде всего специалистов транспортного комплекса столицы. По его словам, реализация таких важных проектов позволяет выйти на новый уровень качества обслуживания пассажиров. На каждом объекте используются свои уникальные решения. Так, на московском городском вокзале Петровско-Разумовская применены технологии, позволяющие сохранять оптимальный температурный режим, в том числе в холодное время года. Здесь также внедрили инновации, благодаря которым для пассажиров создана комфортная и безопасная среда.

«Здесь, в Москве, как раз факт того, что железная дорога — это транспорт агломерации мегаполиса, точно подтверждается. Приведу несколько цифр. Шесть лет назад, наверное, это не так давно, был запущен первый диаметр — МЦД-1. Сегодня диаметра четыре, и они к настоящему моменту перевезли 1,6 миллиарда пассажиров. Вот такое количество поездок было совершено за этот небольшой промежуток времени. Здесь апробированы самые новые железнодорожные технологии, которые легли в основу ВСМ. И многие города России сейчас тиражируют хороший опыт, взятый здесь, в Москве. Это 18 городов от Калининграда до Южно-Сахалинска», — отметил Олег Белозеров.

Московский городской вокзал Петровско-Разумовская МЦД-1 построили на перегоне между станциями Тимирязевская и Окружная, вблизи пересечения путей МЦД-1 и МЦД-3.