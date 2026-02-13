«Единственная причина — смерть»: Анна Хилькевич о скандале с Кристиной Асмус

Дарья Орлова
Дарья Орлова

По словам актрисы, даже при серьезных перегрузках артист обязан заранее обсуждать паузы с продюсерами, а не доводить дело до отмен и конфликтов.

Почему Анна Хилькевич осудила Кристину Асмус

Фото: www.globallookpress.com/Shatokhina Natalia

Хилькевич осудила Асмус из-за недопустимости отсутствия дисциплины на площадке

Актриса Анна Хилькевич объяснила, почему позволила себе публичный комментарий в адрес коллеги Кристины Асмус. Поводом стала ситуация, когда Асмус выгнали со съемочной площадки сериала «Склиф». Об этом Хилькевич рассказала в шоу блогера Мариам Тилляевой.

«Единственная причина неявки на спектакль или отмены спектакля — это смерть», — подчеркнула Хилькевич.

По словам Хилькевич, ее комментарий прозвучал не из желания кого-то задеть, а из принципиальной позиции по отношению к профессии. Она отметила, что сама очень требовательна к себе и считает, что к актерской работе нужно относиться с максимальной ответственностью. При этом актриса отдельно подчеркнула, что считает Асмус талантливой артисткой.

Хилькевич добавила, что в творческой среде срывы случаются нередко — из-за перегрузок и серьезного психоэмоционального напряжения. В пример она привела ситуацию с актером Виталием Гогунским, который в свое время тоже сталкивался с тяжелой нагрузкой и мог подвести съемочный процесс из-за переутомления. По ее словам, актеры — люди чувствительные, а объем работы иногда оказывается запредельным.

Скандал с Кристиной Асмус

В российской киноиндустрии этой весной разгорелся громкий скандал, связанный с Кристиной Асмус. Актрису, получившую главную роль в медицинской драме «Склиф», неожиданно отстранили от участия в проекте. Для многих новость стала полной неожиданностью: Асмус должна была сыграть врача-травматолога Евгению Покровскую и считалась ключевой фигурой сериала.

По информации источников, близких к производству, причиной стали сложности на съемочной площадке. Утверждается, что актриса регулярно выбивалась из рабочего графика, настаивала на переносе отдельных сцен и активно предлагала правки в сценарий. Инсайдеры также сообщают, что после того, как создатели проекта шли ей навстречу, Асмус якобы добивалась дополнительного статуса в титрах — вплоть до упоминания в качестве креативного продюсера.

Однако, по словам собеседников из съемочной группы, напряжение вызывали не только творческие разногласия. Некоторые коллеги утверждают, что атмосфера на площадке стала накаленной из-за резких высказываний актрисы в адрес партнеров. В частности, в кулуарах обсуждалось ее отношение к исполнителю главной мужской роли Матвею Лыкову — источники утверждают, что Асмус позволяла себе жесткие формулировки и не считалась с мнением коллег.

Официальных комментариев от продюсеров проекта на момент публикации не последовало. 

