В Литве цены на отопление квартир превысили €500 в месяц

Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист

Жители страны уверены: стоимость ЖКХ сильно завышена.



Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

В Литве цены на отопление двух комнат превысили 500 евро. Об этом сообщило новостное интернет-издание Delfi.

В статье сказано, что январь 2026 года стал очень тяжелым месяцем для жителей страны. Так, одна из женщин получила счет за отопление на сумму более 500 евро (около 45 тысяч рублей. — Прим.ред.).

«Моя мать живет одна, она получила 526 евро. Она пенсионерка, получает пособие, но даже с учетом пособия, сколько нужно платить за двухкомнатную квартиру?» — возмущается сын жительницы.

По его словам, соседи получили счет еще больше — 700 евро за трехкомнатную квартиру. Это, как уточнил мужчина, без учета какой-либо компенсации. Собеседник издания уверен: цены сильно завышены. Из-за этого многие испытывают трудности.

Такие платежки по ЖКХ получили жители многих литовских городов. По мнению экспертов, стоимость отопления в нынешнем сезоне зависит не только от морозов, но и от роста цен на топливо.

