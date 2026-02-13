Недетские игры: в Олимпийской деревне спортсмены остались без презервативов

Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист

Всего организаторы подготовили десять тысяч контрацептивов.

На Олимпийских играх в Италии закончились презервативы

Фото: www.globallookpress.com/Gerard Bottino

La Stampa: в Олимпийской деревне закончились бесплатные презервативы

Бесплатные презервативы, предназначенные для спортсменов в олимпийской деревне на Зимних играх-2026 в итальянском городе Кортина-д’Ампеццо, закончились через три дня после начала соревнований. Об этом сообщила местная газета La Stampa.

По словам спортсмена, который пожелал остаться анонимным, всего было предусмотрено десять тысяч презервативов. Однако этого не хватило.

«Запасы были распроданы всего за три дня. Нам обещали привезти еще, но кто знает, когда», — поделился с журналистами атлет.

В статье также говорится о том, что раздача презервативов на Олимпийских играх — это традиция, которая передавалась из поколения в поколение. Так, например, на прошлых соревнованиях, в Париже, организаторы подошли к этому вопросу более основательно. Тогда для спортсменов заранее было подготовлено 300 тысяч контрацептивов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Милане десять тысяч человек вышли на протест против Олимпиады. Агрессивные группы запускают в полицейских сигнальные ракеты и петарды. Поводом для этой акции стали разные спорные вопросы, среди которых политика Израиля и отношение к ней итальянского правительства.

