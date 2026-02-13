Виновато состояние души: в Москве задержали подозреваемую в краже картины

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 63 0

Это произведение искусства оценивается в 50 тысяч рублей.

Виновато состояние души: в Москве задержали подозреваемую в краже картины

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Москве задержали подозреваемую в краже картины с выставки

В Москве была задержана подозреваемая в краже картины с выставки. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции в своем канале в мессенджере MAX.

«Преступление было раскрыто участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по району Северное Бутово города Москвы. Злоумышленницей оказалась 25-летняя жительница столицы, ранее неоднократно судимая», — уточнили в ведомстве.

Пропажа произведения искусства была обнаружена сотрудниками Центра московского долголетия в канун Нового года. Они недосчитались одного из экспонатов недавно проходившей выставки. На украденной рукописной картине стоимостью 50 тысяч рублей был изображен слон.

О случившемся сразу же сообщили владельцу произведения, а он уже обратился в полицию. После чего было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

На допросе задержанная призналась, что на преступление ее толкнуло «состояние души». Подозреваемой грозит наказание в виде лишения свободы до пяти лет.

Картина уже была изъята и возращена хозяину.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что водонапорную башню украли в тульском музее-усадьбе Поленова. Было возбуждено уголовное дело. Проводится следствия, в том числе проверяется, были ли другие эпизоды противоправной деятельности на территории культурного объекта.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 746 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.19
-0.27 91.71
-0.77
Любовь по-взрослому: как Сатурн в Овне изменит отношения знаков зодиака д...

Последние новости

19:22
Безруков исключил «коварные замыслы по захвату» должности ректора МХАТ
19:11
Девушки при знакомстве стали требовать у парней рекомендательные письма от бывших
19:00
На повороте судьбы: таро-прогноз на неделю с 16 по 22 февраля
18:51
Новая ветка метро и 90 километров дорог появятся в Москве в 2026 году
18:35
В Московском зоопарке спасают раненых пеликанов и белоголового сипа
18:17
В Лувре затопило несколько залов с картинами

Сейчас читают

«Да, конечно»: Павел Деревянко готов снова стать отцом
«Микробов не боюсь»: глава Минздрава США признался в употреблении кокаина с сидений унитазов
Флаг на Луне или в павильоне? Почему спор о высадке американцев на спутник Земли не утихает до сих пор
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника