«Твин Пикс» по-болгарски: в горах обнаружены тела шести человек

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 84 0

Все они были убиты при странных обстоятельствах.

Смерти в горах при странных обстоятельствах

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Nataliya Nazaro

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

The Guardian: в болгарских горах обнаружены тела шести человек

В Болгарии расследуют гибель шести человек в горах. Местные власти уже сравнили происходящее с сюжетом мистического сериала «Твин Пикс». Об этом сообщают The Guardian.

Три тела в сгоревшем домике

В сгоревшей хижине возле горного перевала Петрохан, соединяющего Софийскую область и регион Монтана, были обнаружены тела трех мужчин 2 февраля.

По данным судебно-медицинской экспертизы, у всех были смертельные ранения головы. Полиция сообщила, что ДНК на найденном оружии принадлежит погибшим.

Еще три жертвы — в кемпере

Спустя шесть дней, 8 февраля, в кемпере в районе пика Окольчица, примерно в 100 километрах к северу от Софии, нашли тела еще трех человек. Среди них — 51-летний спелеолог и самопровозглашенный духовный лидер Ивайло Калушев, а также 22-летний мужчина и 15-летний подросток.

Последнего обнаружили со сплетенными пальцами обеих рук. По данным полиции, на момент гибели жертвы проживали в хижине, а подросток был сыном одного из них.

Возможная связь и версии

Следствие считает, что оба инцидента могут быть связаны. Заместитель прокурора Апелляционной прокуратуры заявила, что среди основных версий рассматриваются убийство с последующим самоубийством либо серия самоубийств.

Пятеро погибших были связаны с неправительственной организацией, занимающейся охраной природы и использовавшей хижину как штаб-квартиру.

Власти также сообщили, что участники группы исповедовали тибетский буддизм. Родственник одного из мужчин говорил о психологической нестабильности внутри этой группы.

Слухи и сравнение с мистикой

Недостаток официальной информации вызвал волну слухов в обществе. Генеральный прокурор Борислав Сарафов заявил, что реальная жизнь уже преподносит «больше шокирующих подробностей, чем сериал „Твин Пикс“».

Расследование продолжается. Правоохранительные органы устанавливают точную последовательность событий и проверяют все возможные версии произошедшего.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 746 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.19
-0.27 91.71
-0.77
Любовь по-взрослому: как Сатурн в Овне изменит отношения знаков зодиака д...

Последние новости

19:22
Безруков исключил «коварные замыслы по захвату» должности ректора МХАТ
19:11
Девушки при знакомстве стали требовать у парней рекомендательные письма от бывших
19:00
На повороте судьбы: таро-прогноз на неделю с 16 по 22 февраля
18:51
Новая ветка метро и 90 километров дорог появятся в Москве в 2026 году
18:35
В Московском зоопарке спасают раненых пеликанов и белоголового сипа
18:17
В Лувре затопило несколько залов с картинами

Сейчас читают

«Да, конечно»: Павел Деревянко готов снова стать отцом
«Микробов не боюсь»: глава Минздрава США признался в употреблении кокаина с сидений унитазов
Флаг на Луне или в павильоне? Почему спор о высадке американцев на спутник Земли не утихает до сих пор
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть
Мясопустная или Вселенская родительская суббота: что делать
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Сколько воды нужно пить в день — рекомендации