«Был замкнутым, не мог бегать»: жительница Карелии о спасении внука из секты «Царская империя»

Жительница Карелии рассказала, как ей удалось спасти внука из секты

Жительница Карелии Ирина Елисеева почти год пыталась спасти внука из секты «Царская империя». Об этом женщина рассказала 5-tv.ru. В секте мальчик находился вместе с мамой, невесткой Елисеевой.

«Мы обращались туда. <…> Несколько раз делали облавы, но ребенок прятался», — уточнила женщина.

Сам мальчик, по словам Ирины, подтвердил, что когда к ним «домой» приходили полицейские, то ему приходилось прятаться под кроватью, в землянке или в сарае.

Забрать внука из «Царской империи» жительницы Карелии удалось только через 11 месяцев после того, как она увидела сюжет.

«Ребенок был, во-первых, замкнутый. Когда к школе мы приобретали одежду, он просто говорил: „Зачем мне быть красивым? Я что на дядю будур аботать, учиться?“ То есть он не хотел учиться — то, что ему говорили (в секте. — Прим. ред.), то в нем и было. У него был очень низкий гемоглобин, мы его долго поднимали, не мог бегать, не мог быстро ходить — у него одышка была», — вспоминает женщина.

Сейчас ребенок чувствует себя хорошо.

Ранее 5-tv.ru писал, что пропавшие несколько дней назад сестры могут находиться в секте «Царская империя».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.