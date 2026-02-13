«Был замкнутым, не мог бегать»: жительница Карелии о спасении внука из секты «Царская империя»

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист Эксклюзив 145 0

Мальчик провел в деструктивной организации больше года.

Фото, видео: 5-tv.ru

Жительница Карелии рассказала, как ей удалось спасти внука из секты

Жительница Карелии Ирина Елисеева почти год пыталась спасти внука из секты «Царская империя». Об этом женщина рассказала 5-tv.ru. В секте мальчик находился вместе с мамой, невесткой Елисеевой.

«Мы обращались туда. <…> Несколько раз делали облавы, но ребенок прятался», — уточнила женщина.

Сам мальчик, по словам Ирины, подтвердил, что когда к ним «домой» приходили полицейские, то ему приходилось прятаться под кроватью, в землянке или в сарае.

Забрать внука из «Царской империи» жительницы Карелии удалось только через 11 месяцев после того, как она увидела сюжет.

«Ребенок был, во-первых, замкнутый. Когда к школе мы приобретали одежду, он просто говорил: „Зачем мне быть красивым? Я что на дядю будур аботать, учиться?“ То есть он не хотел учиться — то, что ему говорили (в секте. — Прим. ред.), то в нем и было. У него был очень низкий гемоглобин, мы его долго поднимали, не мог бегать, не мог быстро ходить — у него одышка была», — вспоминает женщина.

Сейчас ребенок чувствует себя хорошо.

Ранее 5-tv.ru писал, что пропавшие несколько дней назад сестры могут находиться в секте «Царская империя».

