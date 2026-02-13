Кто на самом деле убил Курта Кобейна: вся правда о смерти легенды гранжа

В распоряжении «Известий» появились новые детали смерти легендарной рок-звезды — лидера Nirvana Курта Кобейна. Спустя почти 22 года после трагедии выяснилось, что американские полицейские могли поспешить с выводами, а гибель музыканта — на самом деле хладнокровное убийство. Корреспондент «Известий» Максим Прихода ознакомился с уликами.

Это кадры репортажа, снятые в апреле 1994-го, в первые часы после того, как тело Курта Кобейна было обнаружено на территории его дома в Сиэтле. И уже здесь со ссылкой на полицию репортер прямо указывает причину смерти: «Он совершил самоубийство».

И в этой версии не было сомнений все 22 последних года. Но вот группа независимых криминалистов решила по-новому взглянуть на улики и отчеты полиции. Их выводы приводит Daily Mail. И они однозначны: «Это убийство. Мы должны что-то с этим сделать».

Инициатор этого расследования — Мишель Уилкинс. В эксклюзивном интервью «Известиям» негодует: полиция даже разбираться не стала.

«Тело нашли в 8:30 утра, а уже в 10:00 они заявили: „Есть предсмертная записка, это самоубийство“. Они не проверяли оружие, не снимали отпечатки пальцев с оружия, не проверяли записку и ручку на отпечатки. Они вообще ничего из того, что обязаны были сделать, не сделали», — сказала независимый исследователь, основатель группы Who Killed Kurt Official Мишель Уилкинс.

Зато ее группа приводит аж целых десять доказательств того, что кумиру миллионов уйти из жизни помогли. Среди них: кровотечение и повреждение глаз, которые указывают на нехватку кислорода. Следы крови указывают на то, что тело могли перемещать. Гильза была найдена в противоположной стороне от выбрасывания. Да и вообще — в том состоянии, которое показал анализ крови Кобейна, он вряд ли мог что-то делать в принципе.

«Один из самых поразительных фактов — это количество морфия в его организме. У него было в три раза больше смертельной дозы. Этого уже хватило бы, чтобы убить», — сказал специалист в области прикладной криминалистики Джозеф Скотт Морган.

Рядом с Кобейном нашли письмо, адресованное его вымышленному другу из детства. То самое, в котором нетленное «Лучше сгореть, чем угаснуть». Так вот, последние строки в нем, кажется, дописаны не его рукой. А сам он говорит о творческом кризисе, но не более!

«Когда мы стоим за кулисами, и я смотрю, как гаснет свет, а в уши врезается рев толпы, мое сердце остается холодным. Такое чувство, будто уже давно истек отведенный мне на сцене срок и теперь не остается ничего, кроме как отказаться от всего этого и уйти», — говорится в предсмертной записке Кобейна.

На этом фоне новыми красками заиграла старая фанатская конспирологическая версия, что это якобы Кортни Лав все подстроила и продолжает лгать. Но сама она всегда винила себя лишь в том, что не смогла случившемуся помешать.

«Я бы могла что-то сделать, могла быть внимательнее», — сказала актриса, певица, вдова Курта Кобейна Кортни Лав.

Спустя годы многие люди из мира рок-н-ролла уже не считают теорию убийства Кобейна такой уж конспирологической.

«Я играл Курта Кобейна в 2003 году в спектакле Юрия Грымова. Спектакль назывался „Нирвана“. И там мы читали очень много разных файлов про следствие, истории, с тех, с других сторон, с разных абсолютно. И, в принципе, складывалось», — сказал музыкант Найк Борзов.

И свет, который сейчас пытаются пролить эксперты на причины его ухода из жизни, — не что иное, как попытка сделать своего кумира лучше, чем он, возможно, был на самом деле. Но поклонники любили его со всеми пороками. Таким, каким он был!

И какой бы темной ни была история его ухода из жизни, свет, который он зажег в душах поклонников своей музыкой, горит до сих пор.

