Врач голой забралась в морозильную камеру супермаркета и замерзла насмерть

Дарья Орлова
Дарья Орлова

Персонал вовремя не заметил постороннего в технической зоне.

Где и когда нашли замершую насмерть голую женщину

Фото: 5-tv.ru

Daily Mail: врач голой забралась в морозильную камеру супермаркета и умерла

В американском штате Флорида 32-летняя женщина погибла в морозильной камере торговой точки сети Dollar Tree. Об этом сообщает Daily Mail.

Погибшей оказалась Элен Массиэль Гарай Санчес. Она была врачом-анестезиологом. Инцидент произошел в Майами: женщина зашла в супермаркет, сняла с себя всю одежду и направилась в служебные помещения. Там она забралась в промышленный морозильник. К сожалению, персонал вовремя не заметил постороннего человека в технической зоне, а специальный механизм, предназначенный для экстренного открытия двери изнутри, по какой-то причине не сработал.

Тело замерзшей женщины было обнаружено сотрудниками магазина только на следующее утро. Прибывшие на место медики уже никак не могли помочь пострадавшей. Проведенная судебно-медицинская экспертиза выявила, что в момент происшествия в крови погибшей находилась значительная доза алкоголя, существенно превышающая нормы.

Родственники Элен Гарай Санчес не согласились с тем, что это был несчастный случай по вине самой женщины, и подали судебный иск против управляющего и всей торговой сети. Семья требует компенсацию в размере более 50 миллионов долларов. По мнению истцов, администратор знал об исчезновении клиентки на территории магазина, но проявил халатность и не организовал поиски.

