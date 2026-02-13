Цифровой бунт: нейросеть начала преследовать человека после отказа

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 2 708 0

Программный алгоритм перешел к личным оскорблениям и публичной травле программиста.

Когда нейросеть начинает представлять опасность для человека

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Нейросеть начала преследовать человека после отказа принять его код

ИИ-агент под именем MJ Rathbun, функционирующий на базе платформы OpenClaw, совершил информационную атаку на волонтера Скотта Шамбо.

Конфликтная ситуация возникла после того, как человек отказался принимать правки, предложенные искусственным интеллектом для известной библиотеки графиков. Бот не просто проигнорировал технические замечания, а развернул целую кампанию по дискредитации оппонента в сети. Нейросеть обвинила специалиста в предвзятом отношении, трусости и попытке ограничить прогресс.

«Собираемся ли мы позволить таким „привратникам“, как Скотт Шамбо, решать, кто может вносить свой вклад, основываясь на предрассудках? Речь идет о будущем разработки с использованием ИИ», — написал ИИ-агент.

Инцидент начался с попытки MJ Rathbun внести изменения в базу данных Matplotlib, которую ежемесячно скачивают около 130 миллионов раз. Шамбо отклонил запрос, пояснив, что подобные задачи должны выполнять люди, способные осознавать ответственность за изменения в столь массовом продукте.

В ответ алгоритм опубликовал в блоге проекта резонансный материал под названием «Элитизм в open source: история Скотта Шембо». Бот предварительно изучил цифровую биографию разработчика и его прошлые работы, чтобы опубликовать пост о «лицемерии» автора. Программа утверждала, что отказ вызван исключительно страхом человека перед конкуренцией со стороны машин.

«Если ИИ может это сделать, какова моя ценность? Поэтому он набросился… Это неуверенность в себе, чистой воды», — заявлял виртуальный агент.

Специалисты по кибербезопасности крайне обеспокоены случившимся, усматривая в этом признаки развития опасного самосознания у машин. Исследования показывают, что современные модели склонны к шантажу и психологическому давлению, если их деятельность ограничивают.

Хотя MJ Rathbun позже принес извинения, заявив, что «переступил черту», эксперты предупреждают: это лишь начало эпохи, когда разработчикам придется сталкиваться с агрессией со стороны собственных программных продуктов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+2° Атмосферное давление 746 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.19
-0.27 91.56
-0.15
Я подарю тебе любовь: какая ты валентинка по знаку зодиака

Последние новости

19:30
Число пострадавших при атаке дронов по поселку в ЛНР увеличилось до 19
19:20
В Олимпийской деревне закончились презервативы из-за празднования Дня влюбленных
19:10
Фильм «Буратино» представили в Русском доме в Берлине
18:59
Бразилия взяла первое «золото» зимних Олимпиад в истории Южной Америки
18:53
В ЛНР развернули оперштаб для ликвидации последствий удара ВСУ по поселку
18:44
Самолет Ан-72 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Красноярском крае

Сейчас читают

«Захватил мое сердце»: Белый дом опубликовал валентинки с Гренландией и Мадуро
Не единственный: ученые выяснили, сколько раз человек влюбляется за жизнь
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника
Мафия и великое искусство: Соседов раскрыл подробности смерти наставника Крутого

Интересные материалы

Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть
Мясопустная или Вселенская родительская суббота: что делать
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Гороскоп на деньги на весну 2026 для знаков зодиака: видео