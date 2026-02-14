«Сделал все, что мог»: Гуменник поделился эмоциями от итогов Олимпиады

Занявший шестое место Гуменник доволен своим выступлением на Олимпиаде

Российский фигурист Петр Гуменник, выступающий на Олимпийских играх в Италии в нейтральном статусе, доволен шестым местом на соревновании. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru. По словам спортсмена, он смог выполнить элементы так, как и планировал в период подготовки.

«Я доволен. Сделал все, что мог. Долго очень готовился к этому выступлению. Был хорошо готов, способен на все, что я заявил, и сделал именно то, что я и заявил. Так что эмоции исключительно положительные», — сказал Гуменник.

Как отметил фигурист, уверенность появилась после завершения короткой программы. Оценив условия состязаний и свои успехи, на произвольную он вышел спокойным и сосредоточенным. Гуменник считает, что мог бы получить больше баллов, но в первую очередь беспокоился все же не о них, а об идеальном выполнении всех элементов. Помогла и поддержка зрителей.

«Это меня очень сильно удивило, что полные трибуны были как будто бы моих болельщиков, все меня поддерживали. Такой шум стоял, такая поддержка. Она мне очень помогла. Как раз таки то, что зрители так тепло меня приняли, позволило мне почувствовать себя как в домашней атмосфере и избежать какого-то давления дополнительного», — добавил спортсмен.

Так как россиянин вошел в восьмерку лучших в состязаниях по мужскому одиночному фигурному катанию, его ждет награда — олимпийский диплом. Это бумажный сертификат, который традиционно вручают олимпийцам. Примечательно, что о дипломе фигурист не знал — информацией о награде его обрадовали журналисты.

Гуменнику, по собственным словам, понравилось выступать на Играх. Спортсмен признался, что ему было очень приятно участвовать в этом «исключительном соревновании». И ему хотелось бы снова испытать удачу в 2030 году.

По итогам короткой и произвольной программ Гуменник получил от судей 271,21 балла. Золотой медалист из Казахстана Михаил Шайдоров набрал 291,58 балла, обладатели серебра и бронзы из Японии Юма Кагияма и Сун Сато — 280,06 и 274,9 балла соответственно.

