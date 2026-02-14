Украинец с эпилепсией умер во время задержания полицией в Киеве

Евгения Алешина
Ему стало плохо, когда правоохранители повалили его на землю.

В Киеве с мужчина умер во время задержания полицией

Фото: © РИА Новости

Житель Киева умер при задержании полицией. Об этом пишет издание «Страна.ua».

Как оказалось, скончавшийся мужчина страдал эпилепсией, также у него было больное сердце. Ему стало плохо, когда сотрудники полиции повалили его на землю и надели на него наручники. Вскоре киевлянин умер. Примечательно, что украинские СМИ не сообщают о том, по какой причине мужчина был задержан.

Ранее 5-tv.ru писал, что сотрудники ТЦК протаранили машину в Черкассах. Судя по всему, военкомы хотели мобилизовать водителя, но так как заставить его остановиться не вышло, они решили пойти на таран. Проблема «бусификации» (происходит от слова «бус» в значении «микроавтобус», в который сотрудники ТЦК принудительно сажают граждан для мобилизации. — Прим. ред.) — все больше давит на Киев и ставит его в неудобное положение.

Как пишут западные СМИ, президент Украины Владимир Зеленский использует прессу, чтобы отстраниться от темы мобилизации и убедить всех, что он не имеет никакого отношения к ТЦК. Однако журналисты предполагают, что разговоры в Киеве о реформе Вооруженных сил Украины — это подготовка к снижению призывного возраста.

