«Захватил мое сердце»: Белый дом опубликовал валентинки с Гренландией и Мадуро

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 20 802 0

На одной из открыток остров был помещен в контур в форме сердца с занятной надписью.

Валентинка Белого дома с Гренландией и Николасом Мадуро

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Белый дом опубликовал валентинку с Николасом Мадуро

Белый дом опубликовал в официальном аккаунте в соцсетях валентинки к Дню всех влюбленных, на которых изображены Гренландия, а также венесуэльский лидер Николас Мадуро.

На открытке с островом Гренландия была помещена в контур в форме сердце, также была добавлена занятная надпись.

«Пришло время нам определиться... с отношениями», — говорится на изображении.

На другой валентинке — снимок Николаса Мадуро, сделанный в самолете во время захвата политика. 

«Ты захватил мое сердце», — подписали в Белом доме открытку с Мадуро.

Фото: Instagram*/whitehouse

На одной из валентинок надпись гласит: «Моя любовь к тебе настолько же сильна, насколько демократы любят нелегальных иммигрантов».

Ранее 5-tv.ru писал, что Пентагон использовал ИИ в операции по захвату Мадуро. Разработчик системы запрещал использовать продукт для задач, связанных с насилием, созданием оружия или слежкой.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+2° Атмосферное давление 746 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.19
-0.27 91.56
-0.15
Я подарю тебе любовь: какая ты валентинка по знаку зодиака

Последние новости

19:40
Орбан предрек Европе «век унижения» из-за ее ошибочной политики
19:30
Число пострадавших при атаке дронов по поселку в ЛНР увеличилось до 19
19:20
В Олимпийской деревне закончились презервативы из-за празднования Дня влюбленных
19:10
Фильм «Буратино» представили в Русском доме в Берлине
18:59
Бразилия взяла первое «золото» зимних Олимпиад в истории Южной Америки
18:53
В ЛНР развернули оперштаб для ликвидации последствий удара ВСУ по поселку

Сейчас читают

«Захватил мое сердце»: Белый дом опубликовал валентинки с Гренландией и Мадуро
Не единственный: ученые выяснили, сколько раз человек влюбляется за жизнь
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника
Мафия и великое искусство: Соседов раскрыл подробности смерти наставника Крутого

Интересные материалы

Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть
Мясопустная или Вселенская родительская суббота: что делать
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Гороскоп на деньги на весну 2026 для знаков зодиака: видео