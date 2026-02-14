«Захватил мое сердце»: Белый дом опубликовал валентинки с Гренландией и Мадуро

Белый дом опубликовал валентинку с Николасом Мадуро

Белый дом опубликовал в официальном аккаунте в соцсетях валентинки к Дню всех влюбленных, на которых изображены Гренландия, а также венесуэльский лидер Николас Мадуро.

На открытке с островом Гренландия была помещена в контур в форме сердце, также была добавлена занятная надпись.

«Пришло время нам определиться... с отношениями», — говорится на изображении.

На другой валентинке — снимок Николаса Мадуро, сделанный в самолете во время захвата политика.

«Ты захватил мое сердце», — подписали в Белом доме открытку с Мадуро.

На одной из валентинок надпись гласит: «Моя любовь к тебе настолько же сильна, насколько демократы любят нелегальных иммигрантов».

Ранее 5-tv.ru писал, что Пентагон использовал ИИ в операции по захвату Мадуро. Разработчик системы запрещал использовать продукт для задач, связанных с насилием, созданием оружия или слежкой.

