Пентагон использовал ИИ в операции по захвату Мадуро

Давид Андриясов
Давид Андриясов

Разработчик системы запрещал использовать продукт для задач, связанных с насилием, созданием оружия или слежкой.

Пентагон использовал ИИ в операции по захвату Мадуро

Фото: Reuters/ADAM GRAY

Тема:
Конфликт США и Венесуэлы

WSJ: Пентагон использовал нейросети в операции по захвату Мадуро

Министерство войны США задействовало программу искусственного интеллекта Claude в операции, направленной на захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

«Разработанный компанией Anthropic инструмент искусственного интеллекта Claude использовался в операции американских военных по захвату», — говорится в статье.

При этом разработчик системы, компания Anthropic, установил жесткие ограничения на применение своей платформы. Согласно внутренним правилам, Claude нельзя использовать для задач, связанных с насилием, созданием оружия или слежкой.

На фоне публикации стало известно, что Министерство обороны США начало изучать возможность расторжения контракта на 200 миллионов долларов с компанией Palantir. Именно через этого стратегического партнера Anthropic военное ведомство получило доступ к функционалу нейросети.

Как писал 5-tv.ru, в начале января, после серии взрывов в Каракасе и ударов США, президента Николаса Мадуро захватили и вывезли из страны. В настоящее время политик с супругой находятся под стражей в США, где им предъявили обвинения в наркотерроризме, хранении оружия и заговорах, следующее слушание по их делу назначено на 17 марта.

