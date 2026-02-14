Адреналин против окситоцина: почему страх делает роды длиннее и больнее

Мария Дунаева: страх во время родов мешает раскрытию шейки матки

Роды часто ассоциируются с паникой и невыносимой болью, но специалисты уверяют, что этого сценария можно избежать. Секрет спокойного процесса кроется не в везении, а в правильной подготовке. Эксперт по беременности, родам и материнству Мария Дунаева в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала, как превратить роды в осознанный и даже комфортный опыт.

Многие женщины не догадываются, что их собственный страх буквально «тормозит» процесс. Когда будущая мама паникует, ее организм вырабатывает адреналин. Этот гормон является прямым противником окситоцина, который отвечает за раскрытие шейки матки.

«Если женщина на панике и в истерике, то будет вырабатываться только адреналин, который будет еще больнее вам делать во время родов и, соответственно, еще дольше вы будете рожать своего малыша», — объясняет Мария Дунаева.

По словам эксперта, кадры в соцсетях, где блогеры в процессе родов медитируют или ведут себя абсолютно спокойно, — это не монтаж, а результат подготовки. Более того, высшим пилотажем считается умение расслабиться настолько, чтобы уснуть.

«Женщина, если подготовиться к родам, разберется со всеми техниками, она действительно сможет свои роды прожить так спокойно, бережно, даже проспать. Это, наверное, идеальный вариант», — подчеркивает эксперт.

Чтобы не стать заложницей страха, Мария Дунаева рекомендует освоить три ключевые техники:

Расслабление

Умение вовремя «выключать» напряжение в теле дает организму отдых и обеспечивает малыша кислородом.

Массаж

Правильное воздействие на определенные точки тела самостоятельно или с помощью партнера отлично снимает болевой синдром.

Отвлечение внимания

Это самый простой, но эффективный способ, по словам эксперта. Если переключить мозг с ожидания боли на другие мысли или ощущения, процесс проходит значительно легче и быстрее. Для этого можно прибегнуть к медитации или визуализации.

Мария Дунаева подчеркивает, что в родах пугает только неизвестность. Когда женщина понимает, что происходит с ее телом в каждую минуту, она перестает быть жертвой обстоятельств и становится активным участником процесса. Подготовка помогает сделать роды короче, менее травматичными и, что самое важное, лишенными ужаса.

Ранее сообщалось, что правильная техника дыхания во время родов может помочь справиться с болью, расслабить тело, обеспечить ребенку необходимый кислород и снизить риск разрывов.

