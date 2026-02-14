Президент Нигера заявил о намерении Макрона свергнуть власти страны

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова

Атака на международный аэропорт Диори Амани в Ниамее, совершенная 29 января, входит в планы Парижа по дестабилизации ситуации в стране.

Макрон хочет свергнуть власти Нигера

Фото: Reuters/BERTRAND GUAY

Президент Нигера Чиани: Макрон решил сделать все для свержения властей Нигера

Президент Франции Эммануэль Макрон стремится сделать все для того, чтобы свергнуть власть в Нигере. Об этом сообщил президент республики Нигер Абдурахман Чиани в интервью телеканалу RTN.

По словам главы республики, Макрон взял на себя обязательство перед своим уходом сделать все, чтобы свергнуть нигерский режим, представители которого избрали для себя и своего народа путь независимости, надлежащего управления и самодостаточности.

Чиани также добавил, что атака на международный аэропорт Диори Амани в Ниамее, совершенная 29 января, входит в планы Франции по дестабилизации ситуации в стране. Французский спецслужбы засыпали наемников с правого берега реки Нигер оружием, деньгами и техникой.

Министерство иностранных дел РФ решительно осудило атаку боевиков на аэропорт в Ниамее в Нигере. Атака была отбита совместными усилиями Африканского корпуса Минобороны России и вооруженных сил Нигера. Нейтрализовано порядка 20 террористов, захвачено имущество и вооружение нападавших.

Также ранее сообщалось о том, что Эммануэль Макрон принял решение установить прямой канал связи с Россией. По словам Макрона, достижение мира на Украине невозможно без участия Европы. Он намерен начать дискуссию о будущей архитектуре европейской безопасности. Французский лидер добавил, что европейские страны должны быть частью решения украинского вопроса и потому будут участвовать в обсуждении.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

