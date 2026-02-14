В Индии дикие пчелы атаковали местных жителей — есть жертвы

Евгения Алешина
Евгения Алешина

Трагедия произошла недалеко от школы.

В Индии дикие пчелы напали на местных жителей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В Индии дикие пчелы атаковали местных жителей

Дикие пчелы атаковали местных жителей в индийском штате Одиша — один человек погиб. Об этом сообщает NDTV.

Все произошло неожиданно посреди дня недалеко от школы. Пчелы резко набросились на людей, у многих не было возможности скрыться. В результате атаки шестерых пострадавших срочно госпитализировали в ближайшую больницу в Раджканике. Позже один пациент скончался — 76-летний Байлочан Бисвал.

Пожилой мужчина получил особенно много укусов, его состояние со временем становилось все хуже. Остальные пять пострадавших остаются под наблюдением медиков, их состояние стабильное. В данный момент выясняются все причины и обстоятельства произошедшего. Предварительно, дети или рабочие могли пройти мимо улья и потревожили его.

