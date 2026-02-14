Самолет Ан-72 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Красноярском крае
На борту воздушного судна находились 52 пассажира, а также члены экипажа.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Самолет Ан-72 после посадки оказался за пределами взлетно-посадочной полосы в аэропорту Диксон в Красноярском крае. Об инциденте сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
По данным ведомства, организована проверка по факту авиационного происшествия с воздушным судном авиакомпании «А247». Специалисты устанавливают причины и обстоятельства случившегося.
Известно, что самолет выполнял нерегулярный чартерный рейс по маршруту Игарка — Диксон. На борту находились 52 пассажира, а также члены экипажа. Информация о пострадавших не уточнялась.
В настоящее время надзорные органы выясняют, что именно привело к выкатыванию воздушного судна за пределы полосы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что после крушения учебного самолета Diamond в Орске было возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
Трагедия произошла 2 января. Тогда легкомоторное учебное воздушное судно потерпело крушение в районе поселка Джанаталап. В результате катастрофы погибли три человека — инструктор Василий Ниваев 1989 года рождения, а также курсанты Тимофей Курдупов 2005 года рождения и Дмитрий Седов 2004 года рождения.
