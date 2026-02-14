Орбан предрек Европе «век унижения» из-за ее ошибочной политики

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

Мир вступил в новую фазу индустриальной трансформации, однако многие западные страны фактически не участвуют в этом процессе.

Какой Орбан видит политику Европы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Орбан: текущий век может стать унизительным для Европы из-за ее политики

Европа рискует вступить в период упадка, если сохранит нынешний курс развития. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время своего ежегодного выступления. Видеозапись была опубликована на YouTube-канале издания M1.

По его словам, на фоне промышленного спада и структурных проблем континент может оказаться на обочине глобальных процессов.

К тому же венгерский лидер отметил, что мир вступил в новую фазу индустриальной трансформации, однако европейские страны фактически не участвуют в этом процессе. Он заявил, что при сохранении текущей политики XXI век может стать для Европы временем унижения.

«Если продолжится как сейчас, этот век станет веком унижения Европы. В мире началась новая промышленная революция, и Европа не может в ней участвовать», — сказал Орбан.

При этом венгерский глава подчеркнул, что западные государства, руководствуясь идеологическими установками, теряют конкурентоспособность. По его оценке, чрезмерные расходы на энергетический сектор подрывают экономический потенциал и ослабляют позиции региона в глобальной конкуренции.

Глава венгерского правительства добавил, что в случае отсутствия изменений Европа впервые со времен промышленной революции может утратить роль движущей силы мирового развития и превратиться в объект влияния внешних процессов.

Ранее, 11 января, Орбан также заявлял о возможном экономическом кризисе в Европе после решения стран Европейского союза выделить Украине 800 миллиардов евро. По его словам, подобные обязательства могли бы вынудить Венгрию отказаться от поддержки семей, субсидий на энергоресурсы, финансирования больниц и справедливой налоговой системы. Он подчеркнул, что Будапешт не намерен участвовать в подобных инициативах.

При этом, как писал 5-tv.ru, венгерский премьер 10 февраля высказывался о перспективах вступления Украины в Евросоюз. Он заявлял, что такой шаг может негативно сказаться на сельском хозяйстве Венгрии. Орбан уточнял, что, если последствия интеграции затронут страну напрямую, власти будут вынуждены вмешаться.

