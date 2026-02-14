«Лучшее в карьере»: тренер Алексей Мишин о прокате Петра Гуменника на ОИ-2026

Лилия Килячкова
Эксклюзив

Результат спортсмена должен позитивно отразиться на выступлении фигуристки Аделии Петросян.

Тренер Алексей Мишин о прокате Петра Гуменника — видео

Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева

Тренер Мишин: прокат Гуменника на ОИ-2026 был одним из лучших в его карьере

Выступление российского фигуриста Петра Гуменника на Олимпиаде-2026 в Италии было одним из лучших в его карьере. Об этом в беседе с 5-tv.ru сообщил заслуженный тренер СССР по фигурному катанию, серебряный призер чемпионата мира 1969 года Алексей Мишин.

«Выступление Пети Гуменника надо назвать „Когда нужное и правильное сделано в правильное время“. Я думаю, что это выступление на Олимпиаде было одним из лучших в его карьере», — заявил Мишин.

По словам тренера, в другой стартовой ситуации Гуменник мог бы добиться более высокого результата. Мишин добавил, что выступление российского фигуриста важно не только для него самого, но и для всей Федерации фигурного катания.

«Его успешное выступление, яркое выступление, оно помогло нашему отечественному фигурному катанию. Показало, что оно хорошее, оно живое, оно сильное», — отметил Алексей Мишин.

Наставник добавил, что результат Гуменника на Олимпиаде позитивно отразиться на выступлении российской фигуристки Аделии Петросян, которая будет выступать 17 и 19 февраля.

Ранее сообщалось, что после короткой и произвольной программ Гуменник получил от судей 271,21 балла, таким образом заняв шестое место на Олимпиаде. Фигурист из Казахстана Михаил Шайдоров на первом месте с золотой медалью, он набрал 291,58 балла. Обладателями серебра и бронзы стали участники из Японии Юма Кагияма и Сун Сато — 280,06 и 274,9 балла соответственно.

