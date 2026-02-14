Захарова назвала Рютте «безнадежным» из-за заявлений о потерях ВС РФ 

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 344 0

В МИД России сочли слова генсека НАТО элементом дезинформации.

Захарова назвала заявления Рютте дезинформацией

Фото: © РИА Новости/Юрий Кочетков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Захарова: заявления Рютте — элемент информационной войны

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте распространяет недостоверные сведения о потерях российских вооруженных сил и успехах РФ на Донбассе. Такую оценку дал официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«Рютте безнадежен. Кого жаль, так это жертв его адской пропаганды», — подчеркнула она в комментарии газете «Комсомольская правда».

По словам Захаровой, слова Рютте нельзя назвать просто ложными — это дезинформация и часть информационной войны, направленной на формирование искаженного образа происходящего на Украине.

Официальный представитель МИД отметила, что утверждения о якобы 65 тысяч погибших российских военнослужащих в декабре и январе, а также о незначительных успехах России на Донбассе, не соответствуют действительности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «дикими» выводы генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о якобы неприменимости принципа самоопределения народов к Крыму и Донбассу. По информации ведомства, в тот же день Москва направила в ООН запрос о признании права жителей новых российских регионов на самоопределение. Поводом для обращения стало недавнее решение организации признать право населения Гренландии самостоятельно определять государственную принадлежность.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-10° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
77.19
-0.27 91.56
-0.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:14
Гуменник поблагодарил болельщиков после выступления на Олимпийских играх в Италии
15:00
«Неадекватный возраст»: Ирина Дубцова планирует родить еще одного ребенка
14:53
В Челябинской области загадочно пропавшую 19-летнюю девушку нашли мертвой
14:36
В Мурманской области больше сотни автомобилей застряли в пробке
14:16
Умер бывший главный мышелов МИД Великобритании кот Палмерстон
14:00
Ловушка разума: почему человечество никогда не сможет жить «здесь и сейчас»

Сейчас читают

Мужчина ранил ножом двух прихожан в храме в Челябинске
«Пока замуж не собираюсь»: какой мужчина сможет покорить сердце Кати Лель
Вода есть — жизни нет: ученые изменили подход к поиску инопланетян
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Гороскоп на деньги на весну 2026 для знаков зодиака: видео