Захарова назвала Рютте «безнадежным» из-за заявлений о потерях ВС РФ 

Захарова: заявления Рютте — элемент информационной войны

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте распространяет недостоверные сведения о потерях российских вооруженных сил и успехах РФ на Донбассе. Такую оценку дал официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«Рютте безнадежен. Кого жаль, так это жертв его адской пропаганды», — подчеркнула она в комментарии газете «Комсомольская правда».

По словам Захаровой, слова Рютте нельзя назвать просто ложными — это дезинформация и часть информационной войны, направленной на формирование искаженного образа происходящего на Украине.

Официальный представитель МИД отметила, что утверждения о якобы 65 тысяч погибших российских военнослужащих в декабре и январе, а также о незначительных успехах России на Донбассе, не соответствуют действительности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «дикими» выводы генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о якобы неприменимости принципа самоопределения народов к Крыму и Донбассу. По информации ведомства, в тот же день Москва направила в ООН запрос о признании права жителей новых российских регионов на самоопределение. Поводом для обращения стало недавнее решение организации признать право населения Гренландии самостоятельно определять государственную принадлежность.

