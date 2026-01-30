Захарова назвала дикими выводы генсека ООН о Крыме и Донбассе

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 62 0

В МИД РФ отреагировали на заявления Антониу Гутерриша о неприменимости принципа самоопределения.

Захарова о выводах генсека ООН о Крыме и Донбассе

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Тема:
Претензии США на Гренландию

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова 29 января назвала «дикими» выводы генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о якобы неприменении принципа самоопределения народов к Крыму и Донбассу.

«К каким только диким выводам не приходил Секретариат ООН в последнее время», — написала она в своем Telegram-канале, подчеркнув несогласие российской стороны с озвученными оценками.

Как уточняется, запрос о признании права народов новых регионов России на самоопределение был направлен Москвой в ООН в тот же день. Поводом стало решение организации признать право жителей Гренландии самостоятельно определять принадлежность к той или иной стране.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, говоря об этом, задал риторический вопрос о том, почему аналогичный подход не распространяется на жителей Крыма и Донбасса. Он также выразил сомнение в беспристрастности руководства ООН, заявив, что оно поддерживает силы, стремящиеся сохранить «нацистский режим» на Украине.

Позднее Антониу Гутерриш заявил, что принцип самоопределения, о котором говорил Лавров, неприменим к Крыму и Донбассу, в отличие от ситуации с Гренландией. По его словам, к такому выводу он и его коллеги пришли после рассмотрения вопроса в управлении по правовым вопросам ООН, указав на приоритет «принципа территориальной целостности».

Тема:
Претензии США на Гренландию
