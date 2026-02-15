Упавшая с крыши наледь убила 19-летнюю девушку в Нижнем Новгороде

|
Айшат Татаева
Рядом была еще одна женщина — она чудом получила только незначительные травмы.

Фото, видео: © РИА Новости/Наталья Селиверстова; СК РФ; 5-tv.ru

В Нижнем Новгороде после падения наледи с крыши погибла 19-летняя девушка, по факту происшествия возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По данным следствия, 14 февраля с кровли многоквартирного дома на двух девушек обрушилась снежно-ледяная масса. Одна из них умерла на месте, вторая отделалась незначительными травмами.

В ходе расследования следователи намерены проверить и дать правовую оценку действиям лиц, которые отвечали за своевременную очистку крыши здания.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что два смертельных случая произошли из-за схода льда с крыш зданий. В Пензе сосулька упала на 52-летнюю женщину — она погибла на месте от полученных травм. Аналогичная трагедия случилась и в Москве: там женщина умерла после падения на нее ледяной глыбы. По обоим фактам прокуратура проводит проверку.

