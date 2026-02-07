Сосульки-убийцы: как избежать ледяного удара и что делать, если вы пострадали

Не всегда удается отделаться испугом. Сосульки могут привести к черепно-мозговым травмам и переломам. Можно ли как получить компенсацию за подорванное здоровье?

Фото, видео: Данил Айкин/ТАСС; 5-tv.ru

Почему падающие сосульки продолжают убивать людей каждую зиму? Кто виноват в падении наледи и кому за это платить? Что будет, если на голову упадет огромная сосулька? Какая разрушительная сила сосульки, которая несется вниз?

Ответы на эти и другие вопросы в программе Пятого канала «Страна советов».

Последствия от падения сосульки

www.globallookpress.com/Shatokhina Natalia

Сразу две трагедии произошли из-за падения сосулек с крыши. В Пензе лед упал на 52-летнюю женщину — от полученных травм она скончалась на месте. Еще одна женщина умерла от падения ледяной глыбы, но уже в Москве. Прокуратура ведет проверку.

Для Юлии Цыгановой из Оренбурга обычная зимняя прогулка обернулась самым страшным воспоминанием в жизни. Как только девушка вышла из дома, с крыши на нее упал кусок льда.

«Я не сразу поняла, что произошло. Я почувствовала, что было больно, но боль была такая, что я подумала, что сейчас нормально, сейчас пройдет. Получается, я делаю пару шагов дальше и понимаю, что боль становится уже невыносимой, очень больно. И я наклонила голову и увидела, что начала капать кровь», — вспоминает девушка.

Неравнодушные прохожие помогли Юлии остановить кровь и вызвать скорую помощь.

«Три шва мне наложили. Помню каждый шовчик по звуку», — делится она.

Спустя год Юлия продолжает принимать лекарства, отмечает, что у нее ухудшилось зрение и появился нервный тик.

Какие травмы можно получить от падения сосульки

www.globallookpress.com/Zamir Usmanov

Не важно, какого размера сосулька — даже небольшой кусок льда способен нанести ущерб.

И «Страна советов» доказывает это экспериментально.

«Сейчас мы с вами проведем эксперимент. Сбросим наши сосульки разной величины на манекен, — начинает эксперимент физик Константин Глазов. — Первая сосулька. Эта сосулька была маленькая, поэтому манекен не пострадал. Теперь сосулька побольше. Она сняла капюшон с нашего манекена, но в реальной жизни от нее можно получить травму. Теперь возьмем сосульку намного больше предыдущих. Как мы можем с вами заметить, от данной сосульки наш манекен пострадал. В реальной жизни могут произойти катастрофические последствия».

Медики считают, что травмы, которые можно получить при сходе наледи с крыш, одни из самых тяжелых.

«Естественно, самая первая частая травма — это открытая либо закрытая черепно-мозговая травма. Вторая по значимости, наверное, травма — это компрессионный перелом позвоночника. И третье — это переломы верхних конечностей. Если мы говорим про прямой удар, это перелом ключицы, перелом лопатки, перелом головки шейки плеча, если это прямой удар», — перечисляет травматолог-ортопед Александр Ваганов.

Что делать, если сосульки упали на голову во время чистки крыши

www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

Сосульки падали и до выхода девушки из подъезда — значит, кто-то счищал снег с крыши. При этом нет ни заграждений, ни предупреждающих знаков.

«И после того, как упала наледь, резко все прекратилось, и снег больше не чистили. Мы видели его прям буквально мельком, что там кто-то был на крыше. Он, получается, вот так вот посмотрел сверху вниз и ушел», — рассказывает Юлия Цыганова.

Что делать, если и вы оказались в подобной ситуации? По словам юристов, нужно собрать как можно больше доказательств, особенно в видеоформате.

«В случае, если произошла ситуация со сходом сосульки и причинением вреда имуществу либо гражданину, самое главное, в первую очередь, быстро собрать доказательства для уже предъявления в претензионном досудебном порядке, если не получается, то в судебном порядке, уже требований о компенсации вреда морального и материального», — отмечает адвокат Елена Зарецкая.

И все же встречу с ледяной глыбой, которая несется с девятого этажа, лучше предотвратить. Требуется не терять бдительности, особенно когда на улице оттепель и лед активно тает.

Не стоит ходить под нависающими карнизами, и всегда смотрите вверх, когда приближаетесь к зданиям с сосульками.

