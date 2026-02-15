Герасимов сообщил об освобождении ВС РФ 12 населенных пунктов за февраль

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 206 0

Боевые задачи выполнялись в условиях сложной зимней обстановки.

ВС РФ освободили населенные пункты Ровное, Рог и Гнатовку

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Российские военные за первые две недели месяца освободили 12 населенных пунктов. Об этом 15 февраля сообщил начальник Генштаба Валерий Герасимов.

Он отметил, что боевые задачи выполнялись в условиях сложной зимней обстановки. По его словам, несмотря на низкие температуры и погодные ограничения, соединения и воинские части продолжили наступательные действия.

Герасимов уточнил, что за указанный период под контроль российских войск перешло свыше 200 квадратных километров территории. Он подчеркнул, что достигнутые результаты стали возможны благодаря скоординированной работе подразделений и устойчивому управлению войсками.

До этого ВС РФ освободили населенный пункт Зализничное в Запорожской области. Наши бойцы уверенно продвигаются вперед в зоне проведения СВО.

