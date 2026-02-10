ВС РФ освободили населенный пункт Зализничное в Запорожской области

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 58 0

Наши бойцы уверенно продвигаются вперед в зоне проведения СВО.

ВС РФ освободили населенный пункт Зализничное в Запорожской области

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Победы ВС РФ сегодня Спецоперация

Российские войска освободили населенный пункт Зализничное в Запорожской области. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

Ранее ведомство сообщало, что в течение ночи с 9 на 10 февраля средства ПВО уничтожили шесть украинских БПЛА самолетного типа над регионами России. ВСУ пытались атаковать Белгородскую, Астраханскую и Курскую область, но потерпели крах.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Победы ВС РФ сегодня
8 февр
ВС РФ освободили Глушковку в Харьковской области и Сидоровку в Сумской области
17 янв
Армия России освободила Приволье в ДНР и Прилуки в Запорожской области
16 янв
Армия России освободила Закотное в ДНР и Жовтневое в Запорожской области
14 янв
Российская армия освободила населенный пункт Комаровка в Сумской области
3 янв
Российские войска освободили населенный пункт Бондарное в ДНР
30 дек
Российские войска освободили населенные пункты Лукьяновское и Богуславка в зоне проведения СВО
30 дек
Путину доложили о максимальных темпах наступления в зоне СВО в декабре
28 дек
Освобождение Гуляйполя и Димитрова открыло новые возможности для России
15 дек
ВС РФ освободили село Песчаное в Днепропетровской области
14 дек
ВС России освободили населенный пункт Варваровка в Запорожской области
-11° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
77.65
0.60 92.01
0.96
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:32
«Я буду скучать по GTA»: мужчина убил бывшую девушку и расплакался из-за игры
13:25
«Работать с ним было сложно»: старший прокурор Шохин про адвоката Падву
13:20
Дни сочтены: почему Кир Стармер оказался на грани отставки
12:58
Тряслись руки: Аните Цой испортили все костюмы перед концертом в Кремле
12:50
Кириенко: анекдот про «детей генералов» для России уже не актуален
12:36
Мог найти себя в любом деле: заслуженный юрист РФ Пилипенко про смерть Генриха Падвы

Сейчас читают

«Не стреляй»: говорящий попугай помог полиции раскрыть убийство
«Творческий человек»: спасут ли репутацию Долиной изменения во внешности
Три основные темы: названы новые схемы телефонного мошенничества
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть
Мясопустная или Вселенская родительская суббота: что делать
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео