«Они реальны»: Барак Обама заявил о вере в существование инопланетян

Дарья Бруданова
Так в зоне 51 есть секретная комната?

Что Барак Обама сказал о существовании инопланетян

Бывший президент Соединенных Штатов Барак Обама не сомневается в том, что за пределами Земли есть еще жизнь. Об этом он сказал сам в рамках беседы с блогером Брайаном Коэном.

При этом экс-глава Белого дома поспешил добавить, что лично никогда не встречал инопланетян, однако это нисколько не мешает ему верить в их существование.

«Они реальны, но я их не видел. И их не содержат, в зоне 51. Там нет никакого подземного объекта», — сказал Барак Обама, добавив, что если только не существует грандиозного заговора, и это не скрыли от президента США.

До этого миллиардер Илон Маск говорил, что в ходе освоения космоса человечество, вероятно, столкнется с внеземными цивилизациями. В планах американского бизнесмена не только построить на Луне города, но и создать там пусковые установки, которые он назвал «катапультами». Они, как отметил Маск на своей странице в соцсети, нужны будут, чтобы перемещаться из одной точки Вселенной в другую.

