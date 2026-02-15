Умер создатель консолей Sega Хидеки Сато

Последняя приставка компании вышла в 1998 году.

Умер создатель приставок Sega Хидеки Сато

Фото: © Getty Images/Koichi Kamoshida

В возрасте 77 лет умер создатель консолей Sega Хидеки Сато

Создатель консолей японской компании Sega Хидеки Сато скончался на 78-м году жизни. Об этом сообщило издание Kotaku.

Сато присоединился к компании в 1971 году. Под его руководством в компании Sega были созданы одни из самых популярных приставок, в том числе Mega Drive, Sega Saturn и Dreamcast.

Первая восьмибитная SG-1000 игровая приставка была выпущена компанией в 1983 году. Уже в конце 1980-х Sega стала одним из самых узнаваемых брендов в игровой индустрии. В 1988 году компания представила 16-битную домашнюю консоль Mega Drive. Именно на этой консоли была представлена первая игра с легендарным поп-персонажем — синим ежом Соником.

В 1998 году вышла последняя приставка японской компании Sega Dreamcast.

